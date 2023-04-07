Израиль атаковал объекты "ХАМАСа" в Ливане

Ночью 7 апреля армия обороны Израиля вслед за ударами по сектору Газа атаковала объекты террористической организации "ХАМАС" на юге Ливана.

Источник: пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram

Дословно: "Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации "ХАМАС" на юге Ливана, в том числе по объектам террористической инфраструктуры".

Реклама:

Детали: 6 апреля израильская армия сообщила, что 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по Израилю, 25 ракет были перехвачены силами ПВО. В бомбардировках ЦАХАЛ обвинил террористическую группировку "ХАМАС".

Что этому предшествовало: Армия Израиля нанесла удары по двум туннелям террористов и двум объектам по производству оружия в секторе Газа.