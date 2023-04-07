Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Израиль атаковал объекты "ХАМАСа" в Ливане

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 04:37
Израиль атаковал объекты ХАМАСа в Ливане
Авиация Израиля. Иллюстративное фото из открытых источников

Ночью 7 апреля армия обороны Израиля вслед за ударами по сектору Газа атаковала объекты террористической организации "ХАМАС" на юге Ливана.

Источник: пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram

Дословно: "Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации "ХАМАС" на юге Ливана, в том числе по объектам террористической инфраструктуры".

Детали: 6 апреля израильская армия сообщила, что 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по Израилю, 25 ракет были перехвачены силами ПВО. В бомбардировках ЦАХАЛ обвинил террористическую группировку "ХАМАС".

Что этому предшествовало: Армия Израиля нанесла удары по двум туннелям террористов и двум объектам по производству оружия в секторе Газа.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ИзраильЛиван
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
Израиль
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
"Посылай мальчиков". Три истории о мести Моссада военным преступникам и террористам
Израиль: Нетаньяху уволил министра обороны после критики судебной реформы
Последние новости
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
20:47
Премьер Греции заверил Зеленского в поддержке Украины столько, сколько будет необходимо
Все новости...
Реклама: