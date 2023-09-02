Настоятель храма УПЦ МП на Житомирщине раздавал верующим кремлевские "агитки" – СБУ
Настоятелю храма Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП на Житомирщине сообщили о подозрении в разжигании религиозной ненависти.
Источник: СБУ
Дословно: "Служба безопасности совместно с Национальной полицией собрала доказательную базу в отношении настоятеля церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП, который разжигал религиозную ненависть.
По данным следствия, клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан религиозной общины Житомирщины.
Во враждебных "агитках" их авторы изображали войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт" и отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины".
Детали: Кроме того, сообщается, что "тексты" печатной продукции оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и формировали враждебные настроения к ним.
Установлено, что клирик распространял враждебную наглядность по указанию своего митрополита, которому СБУ уже сообщила о подозрении в преступлениях против Украины.
Сотрудники СБУ обнаружили пророссийские агитационные материалы во время мероприятий по безопасности весной 2022 года и обысков на территории местной епархии УПЦ МП в июне этого года.
Проведенные экспертизы подтвердили, что изъятая продукция содержит провокационные высказывания в отношении священников, верующих и сторонников других конфессий.
Также содержание некоторых листовок популяризировало кремлевский "взгляд" на историю Украинской государственности.
На основании собранных доказательств настоятелю храма сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды, унижение национальной чести, достоинства и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, совершенных должностным лицом и по предварительному сговору группой лиц).