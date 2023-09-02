Настоятель храма УПЦ МП на Житомирщине раздавал верующим кремлевские "агитки" – СБУ

Настоятелю храма Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП на Житомирщине сообщили о подозрении в разжигании религиозной ненависти.

Источник: СБУ

Дословно: "Служба безопасности совместно с Национальной полицией собрала доказательную базу в отношении настоятеля церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП, который разжигал религиозную ненависть.

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По данным следствия, клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан религиозной общины Житомирщины.

Во враждебных "агитках" их авторы изображали войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт" и отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины".

Детали: Кроме того, сообщается, что "тексты" печатной продукции оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и формировали враждебные настроения к ним.

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Установлено, что клирик распространял враждебную наглядность по указанию своего митрополита, которому СБУ уже сообщила о подозрении в преступлениях против Украины.

Сотрудники СБУ обнаружили пророссийские агитационные материалы во время мероприятий по безопасности весной 2022 года и обысков на территории местной епархии УПЦ МП в июне этого года.

Проведенные экспертизы подтвердили, что изъятая продукция содержит провокационные высказывания в отношении священников, верующих и сторонников других конфессий.

Также содержание некоторых листовок популяризировало кремлевский "взгляд" на историю Украинской государственности.

На основании собранных доказательств настоятелю храма сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды, унижение национальной чести, достоинства и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, совершенных должностным лицом и по предварительному сговору группой лиц).