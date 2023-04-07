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Вражеский "Грач" под Марьинкой приземлили десантники

Валентина РоманенкоПятница, 7 апреля 2023, 14:48

Очередной российский штурмовик Су-25 "Грач" 7 апреля уничтожили воины-десантники.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск в Facebook

Дословно: "7 апреля в Донецкой области подразделением противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сбит очередной российский штурмовик Су-25 "Грач"".

Детали: Чем был сбит российский самолет, не указывается. На обнародованном видео зафиксирован пожар сбитого самолета и, вероятно, катапультирование пилота.

Что предшествовало: Генштаб сообщил, что в районе Марьинки в Донецкой области Силы обороны ликвидировали российский штурмовик Су-25. Род войск, который отличился результативной работой, не указывался.

Темы: войнаавиаДонецкая областьВооруженные силы
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