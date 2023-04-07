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Ворожий "Грач" під Мар'їнкою приземлили десантники

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 квітня 2023, 14:48

Черговий російський штурмовик Су-25 "Грач" 7 квітня знищили воїни-десантники.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ у Facebook

Дослівно: "7 квітня на Донеччині підрозділом протиповітряної оборони однієї із військових частин Десантно-штурмових військ Збройних сил України збито черговий російський штурмовик Су-25 "Грач"".

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Деталі: Чим було збито російський літак, не вказується. На оприлюдненому відео зафіксовано пожежу збитого літака і, ймовірно, катапультування пілота.

Що передувало: Генштаб повідомив, що в районі Мар'їнки на Донеччині Сили оборони ліквідували російський штурмовик Су-25. Рід військ, який відзначився результативною роботою, не вказувався.

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Теми: війнаавіаДонецька областьЗбройні сили
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