Ворожий "Грач" під Мар'їнкою приземлили десантники

Черговий російський штурмовик Су-25 "Грач" 7 квітня знищили воїни-десантники.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ у Facebook

Дослівно: "7 квітня на Донеччині підрозділом протиповітряної оборони однієї із військових частин Десантно-штурмових військ Збройних сил України збито черговий російський штурмовик Су-25 "Грач"".

Деталі: Чим було збито російський літак, не вказується. На оприлюдненому відео зафіксовано пожежу збитого літака і, ймовірно, катапультування пілота.

Що передувало: Генштаб повідомив, що в районі Мар'їнки на Донеччині Сили оборони ліквідували російський штурмовик Су-25. Рід військ, який відзначився результативною роботою, не вказувався.