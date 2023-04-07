Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полтава решила снести памятники двум советским генералам и Пушкину

Евгений КизиловПятница, 7 апреля 2023, 19:35
Полтава решила снести памятники двум советским генералам и Пушкину
Полтавские памятники Ватутину, Зыгину и Пушкину, фото: Ткаченко в Telegram

Депутаты Полтавского горсовета проголосовали за демонтаж памятников советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину, а также поэту Александру Пушкину.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на решение совета от 7 апреля

Детали: Решение о демонтаже трех памятников поддержали 26 избранников из 28 присутствующих.

Проект решения во время сессии предложила внести в повестку дня депутат от фракции "Европейская солидарность" Юлия Городчанина.

Решение уже поприветствовал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он написал в Telegram, что экспертный совет Минкульта уже давно рекомендовал городу это сделать.

Прямая речь: "В Полтаве процесс очистки пространства от российских и советских символов проходит дискуссионно. Но надеемся, что в конце концов он сдвинется с места и пойдет в должном темпе. Поэтому ждем решения по памятникам, посвященным Петру I".

Справка: Николай Ватутин - советский генерал, умер после ранения в схватке с воинами УПА в 1944 году. Памятник Ватутину в Полтаве на одноименной улице установили в 2013 году. С тех пор возле него устраивали акции с призывами о демонтаже, в частности, обливали краской.

ВИДЕО ДНЯ

Алексей Зыгин - генерал-лейтенант, советский военный времен Второй мировой войны. В 1957 году в Полтаве ему был установлен памятник.

Бюст русскому поэту Александру Пушкину установили в Березовом сквере областного центра в 1987 году.

Темы: Полтавадерусификация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
Полтава
На Полтавщине засеяли первую тысячу гектаров ранних зерновых – ОВА
Мэра Полтавы Мамая приговорили к 5 годам тюрьмы условно
В Харькове и Хмельницком прогремели взрывы, в Киеве, на Полтавщине и на западе – работает ПВО
Последние новости
22:37
Семья "оппоблоковца" Мамояна прикупила 13 роскошных авто за 2022 год – СМИ
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
Все новости...
Реклама: