Полтава решила снести памятники двум советским генералам и Пушкину

Депутаты Полтавского горсовета проголосовали за демонтаж памятников советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину, а также поэту Александру Пушкину.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на решение совета от 7 апреля

Детали: Решение о демонтаже трех памятников поддержали 26 избранников из 28 присутствующих.

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Проект решения во время сессии предложила внести в повестку дня депутат от фракции "Европейская солидарность" Юлия Городчанина.

Решение уже поприветствовал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он написал в Telegram, что экспертный совет Минкульта уже давно рекомендовал городу это сделать.

Прямая речь: "В Полтаве процесс очистки пространства от российских и советских символов проходит дискуссионно. Но надеемся, что в конце концов он сдвинется с места и пойдет в должном темпе. Поэтому ждем решения по памятникам, посвященным Петру I".

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Справка: Николай Ватутин - советский генерал, умер после ранения в схватке с воинами УПА в 1944 году. Памятник Ватутину в Полтаве на одноименной улице установили в 2013 году. С тех пор возле него устраивали акции с призывами о демонтаже, в частности, обливали краской.

Алексей Зыгин - генерал-лейтенант, советский военный времен Второй мировой войны. В 1957 году в Полтаве ему был установлен памятник.

Бюст русскому поэту Александру Пушкину установили в Березовом сквере областного центра в 1987 году.