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Кулеба рассказал, что Украина будет считать успехом саммита НАТО в Вильнюсе

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 23:58
Кулеба рассказал, что Украина будет считать успехом саммита НАТО в Вильнюсе
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Вопрос движения к членству в Североатлантическом Альянсе является для Украины главным на грядущем саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе.

Об этом в эфире телемарафона в пятницу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "Европейской правды".

"Любое решение (саммита НАТО - ред.), которое будет означать, что от фразы "двери открыты" мы переходим к фразе "Украина на пороге членства в НАТО", будут считаться успешным результатом", - подчеркнул министр.

Также Кулеба анонсировал "много других решений" на саммите НАТО, в частности о новом многолетнем плане поддержки Украины и "определенные гарантии безопасности для Украины". "Но жемчужина в этой короне - именно вопрос о членстве, то есть как мы движемся к членству", - подчеркнул он.

"Еще раз подчеркиваю: мы искренне ценим практическую помощь, которая поступает от НАТО для Украины. Но сейчас ключевой вопрос в другом: это членство. Потому что нет другого пути обеспечить безопасность на евроатлантическом пространстве и предотвратить следующую агрессию России против Украины", - позже добавил глава МИД.

"Есть только один выход, есть только один путь, и этот путь - это членство Украины в НАТО. Без ПДЧ, без многолетних планов - четкий, понятный, обозримый во времени алгоритм, что делает НАТО, что делает Украина", - подытожил он.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе и рассчитывает, что на саммите в Вильнюсе получит новые заверения относительно вступления в НАТО. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос предоставления Украине Плана действий членства в НАТО больше не стоит на повестке дня. По его словам, Украина подала заявку на вступление и на саммите в Вильнюсе ожидает решения, которые приближают членство Украины в НАТО.

Читайте также: Прямой путь к членству: как отказ от ПДЧ меняет процедуру вступления Украины в НАТО.

Темы: Кулеба ДмитрийНАТОУкраина
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