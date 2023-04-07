Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба рассказал, что Украина будет считать успехом саммита НАТО в Вильнюсе

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 23:58
Кулеба рассказал, что Украина будет считать успехом саммита НАТО в Вильнюсе
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Вопрос движения к членству в Североатлантическом Альянсе является для Украины главным на грядущем саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе.

Об этом в эфире телемарафона в пятницу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "Европейской правды".

"Любое решение (саммита НАТО - ред.), которое будет означать, что от фразы "двери открыты" мы переходим к фразе "Украина на пороге членства в НАТО", будут считаться успешным результатом", - подчеркнул министр.

Реклама:

Также Кулеба анонсировал "много других решений" на саммите НАТО, в частности о новом многолетнем плане поддержки Украины и "определенные гарантии безопасности для Украины". "Но жемчужина в этой короне - именно вопрос о членстве, то есть как мы движемся к членству", - подчеркнул он.

"Еще раз подчеркиваю: мы искренне ценим практическую помощь, которая поступает от НАТО для Украины. Но сейчас ключевой вопрос в другом: это членство. Потому что нет другого пути обеспечить безопасность на евроатлантическом пространстве и предотвратить следующую агрессию России против Украины", - позже добавил глава МИД.

"Есть только один выход, есть только один путь, и этот путь - это членство Украины в НАТО. Без ПДЧ, без многолетних планов - четкий, понятный, обозримый во времени алгоритм, что делает НАТО, что делает Украина", - подытожил он.

ВИДЕО ДНЯ

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе и рассчитывает, что на саммите в Вильнюсе получит новые заверения относительно вступления в НАТО. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос предоставления Украине Плана действий членства в НАТО больше не стоит на повестке дня. По его словам, Украина подала заявку на вступление и на саммите в Вильнюсе ожидает решения, которые приближают членство Украины в НАТО.

Читайте также: Прямой путь к членству: как отказ от ПДЧ меняет процедуру вступления Украины в НАТО.

Темы: Кулеба ДмитрийНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: