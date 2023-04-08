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Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 07:05
Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – сводка
Украинская артиллерия. Фото из Facebook Генштаба

В течение 7 апреля Силы обороны Украины отбили более 60 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 60 атак противника на указанных направлениях".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Враг и в дальнейшем сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник осуществил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Заруцкое Сумской области, а также Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зыбино, Караичное, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлинск на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополя, Фиголевка, Двуречная, Западное, Крохмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

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На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Макеевка, Невское, Кузьмино, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Заречное, Спирное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, среди них: Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. Вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Керменчик, Новомайорское, Золотая Нива, Шахтерское, и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Враг совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новопавловка Запорожской области; Качкаровка, Змеевка, Инженерное и Зеленовка Херсонской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, защитники вблизи Марьинки уничтожили российский штурмовик Су-25. Также враг потерял 7 БпЛА, из них: 3 – типа "Орлан", 3 – "Ланцет" и 1 – "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и уничтожили склад боеприпасов врага.

Темы: ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
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