Сутки в регионах: под обстрелом россиян были восемь областей, погибли гражданские

Россияне в течение 7 апреля обстреляли восемь украинских областей, во время атак есть погибшие гражданские.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Черниговщина: за сутки - 2 обстрела, Новгород-Северский район, из минометов. Ночью - атака (вероятно, сброшена бомба с самолета) возле села Иванпуть Семеновской общины, Новгород-Северского района, здесь предварительно 3 жилых дома повреждены, в населенном пункте отсутствует газо-водо и электроснабжение. Без жертв. Информация уточняется.

Сумщина: ночью и утром с территории рф осуществлено осуществлено 6 обстрелов приграничных общин Сумщины - Краснопольской, Середино-Будской, Великописаревской. Зафиксировано 46 прилетов. К счастью, без последствий. Вчера в течение дня россияне осуществили 12 обстрелов пограничных общин области - Белопольской, Краснопольской, Середино-Будской, Новослободской, Эсманской. Есть разрушения. Данные уточняются. Середино-Будская громада: по окраине города Середина-Буда осуществлен авиационный обстрел. В результате обстрела повреждено 1 домохозяйство.

Запорожская: 76 обстрелов за сутки, под обстрелами 16 населенных пунктов на линии разграничения в Пологовском и Васильевском районах. Зафиксировано 23 сообщения о разрушениях. Информации о пострадавших не поступало.

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Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зыбино, Караичное, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлинск. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополя, Фиголевка, Двуречная, Западное, Крохмальное, Гусинка и Кондрашовка. Вчера в результате обстрела пгт Двуречная Купянского района повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. В результате обстрела с. Борисовка Харьковского района погиб гражданский мужчина 39 лет.

В с. Кучеровка Купянского района обстрелами повреждены здания сельскохозяйственного предприятия, произошел пожар. В районе с. Николаевка Чугуевского района, в поле возле лесополосы на неизвестном взрывном устройстве подорвались 40-летний мужчина, 50-летняя женщина и 55-летний сотрудник ГСЧС. Все 3 госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Луганщина: Новоселовское, Макеевка, Невское, Кузьмино, Диброва, Белогоровка вновь попали под артиллерийский огонь оккупантов за прошедшие сутки. Безуспешные наступательные действия вчера враг вел южнее Кременной, а также в районе Серебрянского лесничества.

Донетчина: россияне обстреливали населенные пункты области ракетами (тип ракеты не установлен), минометами, РСЗО "Град", осуществили авиаудар "НКРС". Обстреляны: Авдеевка, Красногоровка, Часов Яр, Константиновка. пгт Очеретино, пгт Великая Новоселка, с.Временка, с. Северное, с.Тоненькое, Бахмут, Курахово, с.Торское, Украинск, с.Карловка. Ночью - ракетный обстрел Константиновки. По оперативной информации, 4 удара ЗРК С-300 в район промышленной зоны. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. В Донецкой области за сутки - 4 погибших, один человек ранен.

Николаевщина: вчера враг нанес артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. Без пострадавших

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 71 обстрел, выпустив 397 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. Город Херсон враг обстрелял из минометов 2 раза. В результате вражеских обстрелов 8 человек получили ранения. В Бериславе под обстрел попала бригада скорой помощи. Медики направлялись к пострадавшей, которая была ранена в собственном доме. Машину "скорой" задели осколки российских снарядов - двое фельдшеров получили ранения.

В результате авиационного удара по городу частичные разрушения получили сооружения на территории зернового элеватора и жилой дом. В с. Новоберислав полностью разрушено здание детского сада и частично поврежден жилой дом. россияне обстреляли из артиллерии Станислав. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. Ранения получили три человека - 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик. Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения.