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В самом большом храме Шепетовки, несмотря на УПЦ МП, состоялось богослужение на украинском

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 19:10
В самом большом храме Шепетовки, несмотря на УПЦ МП, состоялось богослужение на украинском
люди возле храма в Шепетовке, скриншот Liketv

В Хмельницкой области в самом большом храме Шепетовки состоялось первое богослужение на украинском языке.

Источник: Суспільне, УПЦ МП, новостной ресурс Хмельницкого vsim.ua

Детали: Как пишет Суспільне, в самом большом храме Шепетовки, Свято-Михайловском соборе, состоялось первое богослужение священниками ПЦУ.

Это стало возможным почти через год после того, как религиозная община проголосовала за переход прихода в ПЦУ. Ранее представители собора УПЦ МП не допускали к службе священников ПЦУ.

В субботу они собрались возле храма, чтобы подтвердить свой выбор, сообщил "Суспільне Хмельницький" священник ПЦУ Шепетовки Василий Гетьман. По его словам, все соответствующие документы переоформлены, в том числе на здание.

Вместе с тем, в УПЦ МП заявили, что толпа сторонников ПЦУ ворвалась в Михайловский кафедральный собор Шепетовки и "захватила этот храм".

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"Войдя в храм, активисты агрессивно потребовали у верующих УПЦ прекратить молитву, после чего начали громко хлопать в ладоши и выкрикивать свои лозунги. В алтарь зашли "священники ПЦУ"", - рассказали в УПЦ МП свою версию событий.

Как сообщает vsim.ua, в субботу под стенами Свято-Михайловского собора УПЦ МП в Шепетовке собрались сотни шепетовчан, чтобы подтвердить свой выбор. Несмотря на решение религиозной общины еще 7 мая 2022-го о переходе из УПЦ МП в ПЦУ, представители "моспатриархата" всячески препятствовали этому и отказывались отдавать ключи от святыни.

Позже возле собора собралось большое количество людей. Сначала шепетовчан не пускали в храм. Но со скандалами, криками и толкотней им все же удалось попасть в собор. Сторонники УПЦ МП, которые до этого там находились, покидали святыню под крики "Позор!".

Суспільне также сообщает, что в Староконстантинове в субботу собралась община, чтобы проголосовать за переход в ПЦУ храма Рождества Богородицы УПЦ МП. По словам председателя счетной комиссии Анны Хохловой, на собрании зарегистрировались 1100 человек. Решением общины храм переходит в ПЦУ.

Темы: ХмельнитчинаУПЦ МППравославная Церковь Украины
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