У найбільшому храмі Шепетівки попри опір УПЦ МП відбулося богослужіння українською

На Хмельниччині у найбільшому храмі Шепетівки відбулося перше богослужіння українською.

Джерело: Суспільне, УПЦ МП, новинний ресурс Хмельницького vsim.ua

Деталі: Як пише Суспільне, у найбільшому храмі Шепетівки, Свято-Михайлівському соборі, відбулося перше богослужіння священниками ПЦУ.

Це стало можливим майже через рік після того, як релігійна громада проголосувала за перехід парафії до ПЦУ. Раніше представники собору УПЦ МП не допускали до служби священників ПЦУ.

У суботу вони зібралися біля храму, аби підтвердити свій вибір, повідомив "Суспільне Хмельницький" священник ПЦУ Шепетівки Василь Гетьман. За його словами, усі відповідні документи переоформлені, в тому числі на будівлю.

Разом з тим, в УПЦ МП заявили, що натовп прибічників ПЦУ увірвався до Михайлівського кафедрального собору Шепетівки та "захопив цей храм".

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"Увійшовши у храм, активісти агресивно почали вимагати у вірян УПЦ припинити молитву, після чого почали гучно плескати в долоні та викрикувати свої гасла. У вівтар зайшли "священники ПЦУ"", - розповіли в УПЦ МП свою версію подій.

Як повідомляє vsim.ua, у суботу під стінами Свято-Михайлівського собору УПЦ МП в Шепетівці зібралися сотні шепетівчан, аби підтвердити свій вибір. Попри рішення релігійної громади ще 7 травня 2022-го про перехід з УПЦ МП до ПЦУ, представники "моспатріархату" всіляко перешкоджали цьому й відмовлялися віддавати ключі від святині.

Пізніше біля собору зібралася велика кількість людей. Спочатку шепетівчан не пускали до храму. Та зі скандалами, криками й штовханиною їм все ж вдалося потрапити у собор. Прихильники УПЦ МП, які до цього там перебували, залишали святиню під вигуки "Ганьба!".

Суспільне також повідомляє, що у Старокостянтинові у суботу зібралася громада, аби проголосувати за перехід до ПЦУ храму Різдва Богородиці УПЦ МП. За словами голови лічильної комісії Ганни Хохлової, на зборах зареєструвалися 1100 людей. Рішенням громади храм переходить до ПЦУ.