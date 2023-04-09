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В Ужгороде сожгли автомобиль секретаря горсовета

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 17:53
В Ужгороде сожгли автомобиль секретаря горсовета
Арсен Мелкумян, фото из Facebook

В Ужгороде в ночь на воскресенье неизвестные сожгли автомобиль секретаря горсовета, представителя "Слуги народа" Арсена Мелкумяна.

Источник: Мелкумян в Facebook, пресс-секретарь Нацполиции Анна Дан в комментарии Суспільному

Детали: Как сообщил секретарь горсовета, автомобиль загорелся в 1.50 ночи во дворе частного дома.

Дословно: "Сомнений, что это умышленное дело чьих-то рук, нет – вы все видите на видео. Кому и зачем это нужно, пока не знаю, но надеюсь и уверен, что правоохранители сделают все, чтобы найти виновников...

Все соответствующие действия мной сделаны, заявление в полицию написано, следственные действия проводятся, экспертиза проводится. Машину забирают на штрафплощадку. Уверен, что люди, которые это совершили, понесут ответственность. Сам сделаю все для защиты себя и своей семьи".

Больше деталей: Пресс-секретарь Нацполиции Анна Дан сообщила Суспільному, что факт возгорания автомобиля в полиции зафиксировали.

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"Все сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 УК (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога)", - рассказала пресс-секретарь.

Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Темы: УжгородавтоСлуга народапожар
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