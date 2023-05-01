Зенитчики показали обломки сбитых ночью вражеских ракет
Понедельник, 1 мая 2023, 16:25
В воздушном командовании "Центр" показали обломки сбитых российских ракет, которые оккупанты запустили по Украине в ночь на 1 мая.
Источник: воздушное командование "Центр"
Дословно: "Результативная ночная охота от наших героических воинов зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр".
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Напомним:
- Во время массированной ракетной атаки ночью 1 мая силы ПВО уничтожили 15 крылатых ракет врага из 18.