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Зенитчики показали обломки сбитых ночью вражеских ракет

Алена МазуренкоПонедельник, 1 мая 2023, 16:25
Зенитчики показали обломки сбитых ночью вражеских ракет

В воздушном командовании "Центр" показали обломки сбитых российских ракет, которые оккупанты запустили по Украине в ночь на 1 мая.

Источник: воздушное командование "Центр"

Дословно: "Результативная ночная охота от наших героических воинов зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр".

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Напомним: 

  • Во время массированной ракетной атаки ночью 1 мая силы ПВО уничтожили 15 крылатых ракет врага из 18.

Темы: ракетный ударвойнаобстрел
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