Зеленский предупредил Макрона о провокациях России на ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре во вторник вечером с лидером Франции Эмманюэлем Макроном обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что предупредил Макрона о "подготовке оккупационными войсками опасных провокаций на Запорожской АЭС", и добавил, что договорился держать ситуацию "на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ".

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Также лидеры обсудили "выполнение предыдущих и достигли новых оборонных договоренностей" и ситуацию в России и на поле боя.

"После действий Пригожина весь мир увидел, что у России нет пространства для маневров на поле боя. А для нас, наоборот, открывается окно возможностей. Надо действовать решительно – и военно, и политически. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным", – добавил президент.

Напомним, ранее во вторник Вооруженные Силы Украины предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС – на кровлях двух энергоблоков они разместили похожие на взрывчатку предметы.

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Российские пропагандисты уже заявили, что Украина якобы в ночь на 5 июля собирается "атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе".

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в случае атаки России на Запорожскую атомную электростанцию ее последствия повлияют на весь мир.