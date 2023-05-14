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Зеленский и Тихановская впервые коротко пересеклись на вручении премии в Германии

"Европейская правда"Воскресенье, 14 мая 2023, 21:52
Зеленский и Тихановская впервые коротко пересеклись на вручении премии в Германии
Зеленский и Тихановская в Германии 14 мая, скриншот видео Тихановской

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская коротко пересеклись в Германии во время церемонии вручения Международной премии Карла Великого 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премию Карла Великого, которую вручают за работу ради объединения Европы, в этом году присудили президенту и народу Украины. На церемонии присутствовали многие европейские политики.

Светлана Тихановская в своем Twitter выложила видео из кулуаров, как они с Зеленским коротко пожали руки и поздоровались. Рядом стоят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Польши Матеуш Моравецкий, президент Европарламента Роберта Метсола.

Насколько известно, это первый раз, когда Зеленский и Тихановская пересеклись на публичном мероприятии.

Напомним, Светлана Тихановская баллотировалась на выборах президента Беларуси 2020 года вместо мужа Сергея, которого задержали во время предвыборной кампании и в декабре 2021-го приговорили к 18 годам заключения.

Со времени подавления протестов белорусов против фальсификации выборов Тихановская находится за границей, где осуществляет фактическую политическую деятельность как признанный рядом западных государств легитимный представитель Беларуси.

В прошлом году Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" – Объединенного переходного кабинета, а также предложила Зеленскому установить дипотношения с ним.

В Брюсселе с марта 2023 года начало работу неформальное представительство демократической Беларуси.

Темы: ЗеленскийТихановскаяГермания
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