Зеленский и Тихановская впервые коротко пересеклись на вручении премии в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская коротко пересеклись в Германии во время церемонии вручения Международной премии Карла Великого 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Congratulations to @ZelenskyyUa and the People of Ukraine for being awarded the International Charlemagne Prize Award 2023. #karlspreis2023 pic.twitter.com/TJ5t6GrE27

Премию Карла Великого, которую вручают за работу ради объединения Европы, в этом году присудили президенту и народу Украины. На церемонии присутствовали многие европейские политики.

Светлана Тихановская в своем Twitter выложила видео из кулуаров, как они с Зеленским коротко пожали руки и поздоровались. Рядом стоят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Польши Матеуш Моравецкий, президент Европарламента Роберта Метсола.

I was honored to meet President @ZelenskyyUa today in #Aachen & to congratulate him on this year's @KarlspreisAC. We stand united with Ukraine 🇺🇦 for freedom & for democracy. #karlspreis2023 pic.twitter.com/h2XX9SOAQQ