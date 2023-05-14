Зеленский и Тихановская впервые коротко пересеклись на вручении премии в Германии

Зеленский и Тихановская в Германии 14 мая, скриншот видео Тихановской

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская коротко пересеклись в Германии во время церемонии вручения Международной премии Карла Великого 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Congratulations to @ZelenskyyUa and the People of Ukraine for being awarded the International Charlemagne Prize Award 2023. #karlspreis2023 pic.twitter.com/TJ5t6GrE27 — Karlspreis (@KarlspreisAC) May 14, 2023

Премию Карла Великого, которую вручают за работу ради объединения Европы, в этом году присудили президенту и народу Украины. На церемонии присутствовали многие европейские политики.

Светлана Тихановская в своем Twitter выложила видео из кулуаров, как они с Зеленским коротко пожали руки и поздоровались. Рядом стоят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Польши Матеуш Моравецкий, президент Европарламента Роберта Метсола.

I was honored to meet President @ZelenskyyUa today in #Aachen & to congratulate him on this year's @KarlspreisAC. We stand united with Ukraine 🇺🇦 for freedom & for democracy. #karlspreis2023 pic.twitter.com/h2XX9SOAQQ ВИДЕО ДНЯ May 14, 2023

Насколько известно, это первый раз, когда Зеленский и Тихановская пересеклись на публичном мероприятии.

Напомним, Светлана Тихановская баллотировалась на выборах президента Беларуси 2020 года вместо мужа Сергея, которого задержали во время предвыборной кампании и в декабре 2021-го приговорили к 18 годам заключения.

Со времени подавления протестов белорусов против фальсификации выборов Тихановская находится за границей, где осуществляет фактическую политическую деятельность как признанный рядом западных государств легитимный представитель Беларуси.

В прошлом году Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" – Объединенного переходного кабинета, а также предложила Зеленскому установить дипотношения с ним.

В Брюсселе с марта 2023 года начало работу неформальное представительство демократической Беларуси.