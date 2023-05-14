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Зеленський і Тихановська вперше коротко перетнулися на врученні премії у Німеччині

"Європейська правда"Неділя, 14 травня 2023, 21:52
Зеленський і Тихановська вперше коротко перетнулися на врученні премії у Німеччині
Зеленський і Тихановська у Німеччині 14 травня, скріншот відео Тихановської

Президент України Володимир Зеленський та лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська коротко перетнулися у Німеччині під час церемонії вручення Міжнародної премії Карла Великого 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Премію Карла Великого, яку вручають за внесок в об’єднання Європи, цьогоріч присудили президенту та народу України. На церемонії були присутні багато європейських політиків.

Світлана Тихановська у своєму Twitter виклала відео з кулуарів, як вони із Зеленським коротко потисли руки і привіталися. Поруч стоять президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, президентка Європарламенту Роберта Метсола. 

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Наскільки відомо, це перший раз, коли Зеленський і Тихановська перетнулися на публічному заході.

Нагадаємо, Світлана Тихановська балотувалася на виборах президента Білорусі 2020 року замість чоловіка Сергія, якого затримали під час передвиборчої кампанії та в грудні 2021-го засудили до 18 років ув’язнення.

З часу придушення протестів білорусів проти фальсифікації виборів Тихановська перебуває за кордоном, де здійснює фактичну політичну діяльність як визнана низкою західних держав легітимна представниця Білорусі.

Минулого року Тихановська оголосила про створення "колективного виконавчого органу" – Об'єднаного перехідного кабінету, а також запропонувала Зеленському встановити дипвідносини з ним.

У Брюсселі з березня 2023 року почало роботу неформальне представництво демократичної Білорусі.

Теми: ЗеленськийТихановськаНімеччина
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