Зеленський і Тихановська вперше коротко перетнулися на врученні премії у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський та лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська коротко перетнулися у Німеччині під час церемонії вручення Міжнародної премії Карла Великого 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Congratulations to @ZelenskyyUa and the People of Ukraine for being awarded the International Charlemagne Prize Award 2023. #karlspreis2023 pic.twitter.com/TJ5t6GrE27

Премію Карла Великого, яку вручають за внесок в об’єднання Європи, цьогоріч присудили президенту та народу України. На церемонії були присутні багато європейських політиків.

Світлана Тихановська у своєму Twitter виклала відео з кулуарів, як вони із Зеленським коротко потисли руки і привіталися. Поруч стоять президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, президентка Європарламенту Роберта Метсола.

I was honored to meet President @ZelenskyyUa today in #Aachen & to congratulate him on this year's @KarlspreisAC. We stand united with Ukraine 🇺🇦 for freedom & for democracy. #karlspreis2023 pic.twitter.com/h2XX9SOAQQ