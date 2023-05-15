В Польшу прибыли первые установки HIMARS

Министр обороны Польши Мариуш Блащак на варшавском военном аэродроме Окенце сообщил о прибытии в страну первых установок HIMARS.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

"Первые американские пусковые установки HIMARS уже в Польше, они поступят в 16-ю механизированную дивизию. Я также оптимистично настроен относительно следующего контракта на эти пусковые установки, я провел переговоры с производителем и министром обороны США", – заявил Мариуш Блащак.

Pierwsze Himarsy już w 🇵🇱. Trafią do @16Dywizja

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Wicepremier @mblaszczak: Przyjmujemy dziś do #WojskoPolskie #Himars.y. Sprzęt, który sprawdził się w boju w rękach 🇺🇦 powstrzymując inwazję rosyjską. Ta broń trafi do północno-wschodniej części 🇵🇱.

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"Мы ведем переговоры об очередной сделке по HIMARS; Конгресс США одобрил продажу Польше почти 500 пусковых установок. Эти пусковые установки будут доставлены в Польшу как можно быстрее и будут установлены на шасси Jelcz. Мы хотим, чтобы совместное производство HIMARS, как пусковых установок, так и ракет, происходило в Польше в рамках этого нового контракта, который сейчас обсуждается. Это цель, которую мы ставим перед собой", – сказал он.

Министр напомнил, что вскоре в Торуни будет создана "академия HIMARS", которая будет обучать солдат эксплуатации пусковых установок, а также заниматься логистикой и обслуживанием этого оборудования. "Мы знаем, поскольку наблюдаем за тем, что происходит в Украине, что артиллерия играет ключевую роль, (...) поэтому мы прилагаем усилия для увеличения ее возможностей", – добавил он.

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В 2019 году министерство обороны заказало 20 пусковых установок – в том числе две учебные – реактивной артиллерийской системы залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS и сопутствующее оборудование. Стоимость контракта составила $414 млн. Вместе с пусковыми установками польская сторона заказала боевые боеприпасы GMLRS с дальностью стрельбы около 70 км и ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км, а также учебные боеприпасы (LCRRPR), командные машины и машины технической защиты. Соглашение также предусматривает логистическую, учебную и техническую поддержку.