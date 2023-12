В Польшу прибыли первые установки HIMARS

Министр обороны Польши Мариуш Блащак на варшавском военном аэродроме Окенце сообщил о прибытии в страну первых установок HIMARS.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

"Первые американские пусковые установки HIMARS уже в Польше, они поступят в 16-ю механизированную дивизию. Я также оптимистично настроен относительно следующего контракта на эти пусковые установки, я провел переговоры с производителем и министром обороны США", – заявил Мариуш Блащак.

Реклама:

Pierwsze Himarsy już w 🇵🇱. Trafią do @16Dywizja

-

Wicepremier @mblaszczak: Przyjmujemy dziś do #WojskoPolskie #Himars.y. Sprzęt, który sprawdził się w boju w rękach 🇺🇦 powstrzymując inwazję rosyjską. Ta broń trafi do północno-wschodniej części 🇵🇱.

-

📝https://t.co/4A0yF7233q pic.twitter.com/EQxB3KdwIx