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До Польщі прибули перші установки HIMARS

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 14:24

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на військовому летовищі у варшавському аеропорту Окенце повідомив про прибуття в країну перших установок HIMARS.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

"Перші американські пускові установки HIMARS вже в Польщі, вони надійдуть до 16-ї механізованої дивізії. Я також оптимістично налаштований щодо наступного контракту на ці пускові установки, я провів переговори з виробником і міністром оборони США", – заявив Маріуш Блащак.

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"Ми ведемо переговори про чергову угоду щодо HIMARS; Конгрес США схвалив продаж Польщі майже 500 пускових установок. Ці пускові установки будуть доставлені до Польщі якнайшвидше і будуть встановлені на шасі Jelcz. Ми хочемо, щоб спільне виробництво HIMARS, як пускових установок, так і ракет, відбувалося в Польщі в рамках цього нового контракту, який зараз обговорюється. Це мета, яку ми ставимо перед собою", – сказав він.

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Міністр нагадав, що незабаром у Торуні буде створена "академія HIMARS", яка навчатиме солдатів експлуатації пускових установок, а також займатиметься логістикою та обслуговуванням цього обладнання. "Ми знаємо, оскільки спостерігаємо за тим, що відбувається в Україні, що артилерія відіграє ключову роль, (...) тому ми докладаємо зусиль для збільшення її можливостей", – додав він.

У 2019 році Міноборони замовило 20 пускових установок – у тому числі дві навчальні – реактивної артилерійської системи залпового вогню на колісному шасі M142 HIMARS та супутнє обладнання. Вартість контракту склала $414 млн. Разом з пусковими установками польська сторона замовила бойові боєприпаси GMLRS з дальністю стрільби близько 70 км і ATACMS з дальністю стрільби до 300 км, а також навчальні боєприпаси (LCRRPR), командні машини і машини технічного захисту. Угода також передбачає логістичну, навчальну та технічну підтримку.

Теми: Польщазброя
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