До Польщі прибули перші установки HIMARS

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на військовому летовищі у варшавському аеропорту Окенце повідомив про прибуття в країну перших установок HIMARS.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

"Перші американські пускові установки HIMARS вже в Польщі, вони надійдуть до 16-ї механізованої дивізії. Я також оптимістично налаштований щодо наступного контракту на ці пускові установки, я провів переговори з виробником і міністром оборони США", – заявив Маріуш Блащак.

