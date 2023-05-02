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Россия утром обстреляла Харьковскую область: есть раненый

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 11:40
Россия утром обстреляла Харьковскую область: есть раненый
Иллюстративное фото с DEPOSITPHOTOS

Российские военные утром обстреляли приграничный населенный пункт Харьковской области, в результате чего был ранен один человек.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Под вражескими ударами было с. Петропавловка Купянского района. По предварительным данным, осколочное ранение получила 73-летняя женщина".

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Детали: По его словам, сейчас медики оказывают помощь пострадавшей.

Темы: Харьковская областьобстрелжертвывойна
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