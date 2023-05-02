Лерос сообщил, что выиграл суд против ВР, которая отстранила его от заседаний
Внефракционный нардеп Гео Лерос сообщил, что выиграл суд против Верховной Рады, которая в феврале отстранила его от участия в заседаниях до конца года.
Источник: Лерос в Facebook, представитель Кассационного административного суда в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Лероса: "Сегодня (2 мая – ред.) я выиграл суд у Верховной Рады относительно моего незаконного отстранения от посещения пленарных заседаний на год за вопрос к главе СБУ: "когда агент кремля Ермак сядет за государственную измену?"".
Детали: Лерос отметил, что он "выиграл суд именно у Зеленского и Ермака, которые бессовестно "нагнули" и не без того "нагнутый" парламент". А также, что скоро придет в Раду.
Прямая речь Лероса: "Пусть будет стыдно всем, кто голосовал за мое незаконное отстранение. Скоро увидимся на работе! Отдельно, хочу выразить благодарность за терпение моей команде адвокатов".
Детали: В Кассационном админсуде "Украинской правде" подтвердили, что рассматривали дело по иску Лероса к ВР.
Прямая речь представителя суда: "Было заседание. (Было принято решение – ред.) иск удовлетворить частично. Признать противоправным и отменить решение ВР о лишении народного депутата Лероса Гео Багратовича права участвовать в одном пленарном заседании ВР, принятое 23 февраля 2023 года на пленарном заседании 9 сессии 9 созыва. В удовлетворении остальных исковых требований отказать".
Согласно постановлению об открытии производства в административном деле по иску Лероса к Верховной Раде, именно такого решения добивался нардеп.
Он также просил суд обязать ВР опубликовать в парламентской газете "Голос Украины" объявление о принятии судом решения о признании противоправным и отмене решения ВР об отстранении Лероса от заседаний, а председательствующего ВР обязать объявить об этом решении на заседании.
Эти два последних исковых требования суд не удовлетворил.
Решение может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда.
Предыстория:
- 23 февраля Верховная Рада приняла решение отстранить внефракционного народного депутата Гео Лероса от участия в заседаниях до конца года. По словам нардепа, это произошло из-за его критики в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака.