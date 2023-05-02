Лерос сообщил, что выиграл суд против ВР, которая отстранила его от заседаний

Внефракционный нардеп Гео Лерос сообщил, что выиграл суд против Верховной Рады, которая в феврале отстранила его от участия в заседаниях до конца года.

Источник: Лерос в Facebook, представитель Кассационного административного суда в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Лероса: "Сегодня (2 мая – ред.) я выиграл суд у Верховной Рады относительно моего незаконного отстранения от посещения пленарных заседаний на год за вопрос к главе СБУ: "когда агент кремля Ермак сядет за государственную измену?"".

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Детали: Лерос отметил, что он "выиграл суд именно у Зеленского и Ермака, которые бессовестно "нагнули" и не без того "нагнутый" парламент". А также, что скоро придет в Раду.

Прямая речь Лероса: "Пусть будет стыдно всем, кто голосовал за мое незаконное отстранение. Скоро увидимся на работе! Отдельно, хочу выразить благодарность за терпение моей команде адвокатов".

Детали: В Кассационном админсуде "Украинской правде" подтвердили, что рассматривали дело по иску Лероса к ВР.

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Прямая речь представителя суда: "Было заседание. (Было принято решение – ред.) иск удовлетворить частично. Признать противоправным и отменить решение ВР о лишении народного депутата Лероса Гео Багратовича права участвовать в одном пленарном заседании ВР, принятое 23 февраля 2023 года на пленарном заседании 9 сессии 9 созыва. В удовлетворении остальных исковых требований отказать".

Согласно постановлению об открытии производства в административном деле по иску Лероса к Верховной Раде, именно такого решения добивался нардеп.

Он также просил суд обязать ВР опубликовать в парламентской газете "Голос Украины" объявление о принятии судом решения о признании противоправным и отмене решения ВР об отстранении Лероса от заседаний, а председательствующего ВР обязать объявить об этом решении на заседании.

Эти два последних исковых требования суд не удовлетворил.

Решение может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда.

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