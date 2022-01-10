ГБР направило в суд дело против Лероса

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт против народного депутата Гео Лероса по подозрению в хулиганстве и невыполнении решения суда.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: 6 декабря 2021 следователи завершили досудебное расследование в отношении Лероса.

Обвинения касаются двух отдельных эпизодов. В первом следователи инкриминируют нардепу оскорбительные высказывания в адрес высших должностных лиц государства в зале парламента 4 ноября.

Во втором эпизоде ​​Леросу инкриминируют неисполнение решения суда от 11 августа 2021 года, который обязал нардепа опровергнуть заявления о родном брате главы Офиса президента Андрее Ермаке. Лерос, по словам следствия, не опубликовал опровержения своих заявлений на странице в социальной сети, как потребовал суд.

По этим двум статьям народному депутату грозит штраф в размере от 8500 до 68 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет.

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