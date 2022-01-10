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ГБР направило в суд дело против Лероса

Понедельник, 10 января 2022, 15:06
ГБР направило в суд дело против Лероса
Скриншот трансляции заседания Рады 4 ноября

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт против народного депутата Гео Лероса по подозрению в хулиганстве и невыполнении решения суда.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: 6 декабря 2021 следователи завершили досудебное расследование в отношении Лероса.

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Обвинения касаются двух отдельных эпизодов. В первом следователи инкриминируют нардепу оскорбительные высказывания в адрес высших должностных лиц государства в зале парламента 4 ноября.

Во втором эпизоде ​​Леросу инкриминируют неисполнение решения суда от 11 августа 2021 года, который обязал нардепа опровергнуть заявления о родном брате главы Офиса президента Андрее Ермаке. Лерос, по словам следствия, не опубликовал опровержения своих заявлений на странице в социальной сети, как потребовал суд.

По этим двум статьям народному депутату грозит штраф в размере от 8500 до 68 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет.

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Предыстория: 

  • 4 ноября народный депутат, исключенный из фракции "Слуга народа", Гео Лерос показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, сидевшему на трибуне в зале парламента.
  • 11 ноября Леросу сообщили о подозрении в хулиганстве за демонстрацию среднего пальца президенту. Впоследствии ему сообщили о еще одном подозрении 12 ноября из-за неисполнения судебного решения.
  • В соцсетях распространили фотографию якобы протокола по допросу Лероса, на котором нардеп насмешливо рассказывает следователям об истории происхождения жеста среднего пальца и выразил инсинуацию о необразованности Зеленского. Сам Лерос прокомментировал, что реплики из протокола допроса "похожи" на те, которые он озвучивал на самом деле. В ГБР отрицали подлинность фото, распространенных в соцсети.
  • 18 ноября Печерский районный суд г. Киева избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства.
  • До инцидента со средним пальцем правоохранительные органы расследовали дело против Лероса касательного его возможной причастности к коррупции. Перед этим брат Андрея Ермака Денис Ермак выиграл иск против Лероса о защите чести и достоинства. Брат Ермака был недоволен суждениями, которые делал Лерос в 2020 году при публикации так называемых "пленок Ермака", на которых брат главы Офиса президента якобы предлагает назначение на государственные должности за деньги.

Украинская правда
Темы: Гео Лерос ГБРсудкурьезАндрей Ермак
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