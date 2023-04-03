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Корниенко прокомментировал отстранение Лероса от участия в заседаниях ВР

София Середа, Ирина БалачукПонедельник, 3 апреля 2023, 13:12
Корниенко прокомментировал отстранение Лероса от участия в заседаниях ВР
Александр Корниенко. Фото УП

В руководстве парламента не считают однобоким и выборочным наказание для народного депутата Гео Лероса в виде его отстранения от участия в пленарных заседаниях.

Источник: первый вице-спикер ВР Александр Корниенко в интервью "Украинской правде" 

Прямая речь Корниенко: "Этот механизм уже использовался в этом созыве. Впервые он использовался к "слуге народа" Третьяковой, которую отстранили от 5 заседаний из-за высказываний определенных относительно погибшего Антона Полякова, нашего депутата.

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Депутаты в праве выносить такие инициативы, и регламентный комитет в праве решение выносить в зал, а зал дальше принимает решение.

Лично я голосовал за это, потому что это такой случай, который не очень хорошо характеризует Верховную Раду и отдельного депутата".

Детали: По словам Корниенко, Лероса отстранили от участия в пленарных заседаниях до завершения текущей 9-й сессии, которая продлится до начала сентября 2023 года.

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Что было раньше: 23 февраля Верховная Рада приняла решение отстранить внефракционного народного депутата Гео Лероса от участия в заседаниях. За это решение проголосовали члены фракций "Слуга народа" (192), "Батькивщина" (10), а также депутатских групп "Доверие" (12), "За будущее" (10) и "Восстановление Украины" (14).

По словам Лероса, такое наказание он получил как ответ на свою критику в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака.

В то же время, по словам первого вице-спикера парламента Александра Корниенко, отстранение Лероса от участия в пленарных заседаниях является ответом на его "непарламентскую и некорректную лексику при постановке вопросов к кандидату на должность Службы безопасности Украины".

Темы: Александр Корниенко Гео Лерос Верховная Рада
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