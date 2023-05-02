Зеленский анонсировал ужесточение санкций в отношении России: готовится большой пакет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами вскоре примет большой санкционный пакет в отношении России.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Дословно: "Внимательно следим, как государство-террорист пытается обходить санкции, фиксируем каждое такое направление, работаем вместе с партнерами".

Детали: Президент сообщил, что провел совещание по усилению санкционных режимов - как наших, украинских, так и совместных с партнерами.

"Готовим большой санкционный пакет - решение уже скоро", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: 25 апреля международная рабочая группа Ермака-Макфола представила новый план действий (Action Plan 2.0.) с целью дальнейшего усиления санкционного давления на Россию, который предусматривает снижение потолка цен на нефть до $45 за баррель и признание России государством-спонсором терроризма.