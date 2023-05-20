Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
Нидерланды расторгли соглашение о продаже своих самолетов-истребителей F-16 частной компании "Draken International".
Источник: "Милитарный" со ссылкой на аналитический OSINT-ресурс Oryx в Twitter
Дословно Oryx: "Нидерланды отменили соглашение о продаже остальных своих F-16 компании Draken International, поэтому нетрудно догадаться, где они на самом деле окажутся".
The Netherlands cancelled a deal to sell it's remaining F-16s to Draken International, so yeah, easy to guess where they will actually end up. https://t.co/iiXcdjABAW— Oryx (@oryxspioenkop) May 20, 2023
Детали: В целом американская компания "Draken International" должна была получить 40 нидерландских истребителей F-16. Эта компания занимается подготовкой летчиков и имеет контракт с правительством США на выполнение роли условного противника в учениях Воздушных сил и Военно-морского флота.
29 июня 2021 года Министерство обороны Нидерландов объявило о продаже Draken International LLc 12 истребителей Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons из состава Королевских ВВС. Эти 12 истребителей были проданы в 2022 году.
Соглашение включало также опцию на продажу еще 28 F-16. Эта вторая группа самолетов должна была постепенно выводиться из эксплуатации ВВС до мая 2024 года.
"Милитарный" предполагает, что 28 истребителей F-16 будут переданы на нужды Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, однако официальных данных об этом нет.
Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку его страны в вопросе предоставления оружия, в том числе самолетов.
Предыстория:
- Украина добилась формирования так называемой "коалиции истребителей" среди своих западных партнеров.
- По данным СМИ, США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, но сроки их предоставления не установлены.
- В последние недели администрация Джо Байдена проинформировала европейских союзников, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон присоединится к усилиям других государств по обучению украинских летчиков и в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.
- Военно-воздушные силы США высоко оценили способность украинских летчиков освоить западные истребители F-16 и считают, что учебная программа для них может составлять четыре месяца.