Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International

Нидерланды расторгли соглашение о продаже своих самолетов-истребителей F-16 частной компании "Draken International".

Источник: "Милитарный" со ссылкой на аналитический OSINT-ресурс Oryx в Twitter

Дословно Oryx: "Нидерланды отменили соглашение о продаже остальных своих F-16 компании Draken International, поэтому нетрудно догадаться, где они на самом деле окажутся".

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The Netherlands cancelled a deal to sell it's remaining F-16s to Draken International, so yeah, easy to guess where they will actually end up. https://t.co/iiXcdjABAW — Oryx (@oryxspioenkop) May 20, 2023

Детали: В целом американская компания "Draken International" должна была получить 40 нидерландских истребителей F-16. Эта компания занимается подготовкой летчиков и имеет контракт с правительством США на выполнение роли условного противника в учениях Воздушных сил и Военно-морского флота.

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29 июня 2021 года Министерство обороны Нидерландов объявило о продаже Draken International LLc 12 истребителей Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons из состава Королевских ВВС. Эти 12 истребителей были проданы в 2022 году.

Соглашение включало также опцию на продажу еще 28 F-16. Эта вторая группа самолетов должна была постепенно выводиться из эксплуатации ВВС до мая 2024 года.

"Милитарный" предполагает, что 28 истребителей F-16 будут переданы на нужды Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, однако официальных данных об этом нет.

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку его страны в вопросе предоставления оружия, в том числе самолетов.

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