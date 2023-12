Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International

Нидерланды расторгли соглашение о продаже своих самолетов-истребителей F-16 частной компании "Draken International".

Источник: "Милитарный" со ссылкой на аналитический OSINT-ресурс Oryx в Twitter

Дословно Oryx: "Нидерланды отменили соглашение о продаже остальных своих F-16 компании Draken International, поэтому нетрудно догадаться, где они на самом деле окажутся".

The Netherlands cancelled a deal to sell it's remaining F-16s to Draken International, so yeah, easy to guess where they will actually end up. https://t.co/iiXcdjABAW