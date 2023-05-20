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Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International

Олена РощінаСубота, 20 травня 2023, 23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
Винищувач F-16, ілюстративне фото Getty Images

Нідерланди розірвали угоду про продаж своїх літаків-винищувачів F-16 приватній компанії "Draken International". 

Джерело: "Мілітарний" із посиланням на аналітичний OSINT-ресурс Oryx у Twitter

Дослівно Oryx: "Нідерланди скасували угоду про продаж решти своїх F-16 компанії Draken International, тож неважко здогадатися, де вони насправді опиняться".

Деталі: Загалом американська компанія "Draken International" мала отримати 40 нідерландських винищувачів F-16. Ця компанія займається підготовкою льотчиків і має контракт із урядом США на виконання ролі умовного противника в навчаннях Повітряних сил і Військово-морського флоту.

29 червня 2021 року Міністерство оборони Нідерландів оголосило про продаж Draken International LLc 12 винищувачів Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons зі складу Королівських ВПС. Ці 12 винищувачів були продані у 2022 році. 

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Угода включала також опцію на продаж ще 28 F-16. Ця друга група літаків мала поступово виводитися з експлуатації ВПС до травня 2024 року. 

"Мілітарний" припускає, що 28 винищувачів F-16 будуть передані на потреби Повітряних Сил Збройних Сил України, однак офіційних даних про це немає.

Напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку його країни в питанні наданні зброї, в тому числі літаків.

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Теми: винищувачіНідерланди
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