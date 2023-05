Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International

Нідерланди розірвали угоду про продаж своїх літаків-винищувачів F-16 приватній компанії "Draken International".

Джерело: "Мілітарний" із посиланням на аналітичний OSINT-ресурс Oryx у Twitter

Дослівно Oryx: "Нідерланди скасували угоду про продаж решти своїх F-16 компанії Draken International, тож неважко здогадатися, де вони насправді опиняться".

