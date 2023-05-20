Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
Нідерланди розірвали угоду про продаж своїх літаків-винищувачів F-16 приватній компанії "Draken International".
Джерело: "Мілітарний" із посиланням на аналітичний OSINT-ресурс Oryx у Twitter
Дослівно Oryx: "Нідерланди скасували угоду про продаж решти своїх F-16 компанії Draken International, тож неважко здогадатися, де вони насправді опиняться".
The Netherlands cancelled a deal to sell it's remaining F-16s to Draken International, so yeah, easy to guess where they will actually end up. https://t.co/iiXcdjABAW— Oryx (@oryxspioenkop) May 20, 2023
Деталі: Загалом американська компанія "Draken International" мала отримати 40 нідерландських винищувачів F-16. Ця компанія займається підготовкою льотчиків і має контракт із урядом США на виконання ролі умовного противника в навчаннях Повітряних сил і Військово-морського флоту.
29 червня 2021 року Міністерство оборони Нідерландів оголосило про продаж Draken International LLc 12 винищувачів Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons зі складу Королівських ВПС. Ці 12 винищувачів були продані у 2022 році.
Угода включала також опцію на продаж ще 28 F-16. Ця друга група літаків мала поступово виводитися з експлуатації ВПС до травня 2024 року.
"Мілітарний" припускає, що 28 винищувачів F-16 будуть передані на потреби Повітряних Сил Збройних Сил України, однак офіційних даних про це немає.
Напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку його країни в питанні наданні зброї, в тому числі літаків.
Передісторія:
- Україна домоглася формування так званої "коаліції винищувачів" серед своїх західних партнерів.
- За даними ЗМІ, США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16, але терміни їх надання не встановлені.
- Останніми тижнями адміністрація Джо Байдена поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон долучиться до зусиль інших держав із навчання українських льотчиків і в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.
- Військово-повітряні сили США високо оцінили здатність українських льотчиків опанувати західні винищувачі F-16 і вважають, що навчальна програма для них може становити чотири місяці.