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Один из основателей Nexta Протасевич помилован в Беларуси

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 мая 2023, 13:17
Один из основателей Nexta Протасевич помилован в Беларуси
Роман Протасевич. фото БелТА

Осужденный белорусским режимом к 8 годам колонии оппозиционный журналист, один из основателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич помилован.

Источник: госинформагенство Беларуси БелТА, которое цитирует самого Протасевича

Прямая речь: "Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость".

Детали: Как известно, Протасевич после задержания начал деятельно сотрудничать с властями и заявлял о своем раскаянии в прежней оппозиционной деятельности. Он был отпущен властями под домашний арест.

Что предшествовало: Режим самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко признал Романа Протасевича виновным в "организации массовых беспорядков, публичных призывах к актам терроризма, руководстве экстремистским формированием, клевете на президента и его оскорблении", а также в других преступлениях.

Девушка Протасевича россиянка Софья Сапега была осуждена к 6 годам колонии. Она признала вину, дала показания против коллег и расчитывала, что ее помилуют, но Лукашенко в помиловании отказал. После задержания Протасевич говорил, о прекращении отношений с Сапегой.

12 апреля 2023 года стало известно, что осужденная Сапега согласилась на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания. Вопрос об экстрадиции должен рассмотреть Пресненский суд Москвы 24 мая.

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Еще двое фигурантов дела Nexta Ян Рудык и Степан Путило были заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно.

Предыстория:

  • 23 мая 2021 года по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире. 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
  • Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно". Правозащитники и родные Протасевича полагали, что его подвергли пыткам.

Темы: Беларусь
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