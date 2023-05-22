Один из основателей Nexta Протасевич помилован в Беларуси

Осужденный белорусским режимом к 8 годам колонии оппозиционный журналист, один из основателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич помилован.

Источник: госинформагенство Беларуси БелТА, которое цитирует самого Протасевича

Прямая речь: "Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость".

Детали: Как известно, Протасевич после задержания начал деятельно сотрудничать с властями и заявлял о своем раскаянии в прежней оппозиционной деятельности. Он был отпущен властями под домашний арест.

Что предшествовало: Режим самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко признал Романа Протасевича виновным в "организации массовых беспорядков, публичных призывах к актам терроризма, руководстве экстремистским формированием, клевете на президента и его оскорблении", а также в других преступлениях.

Девушка Протасевича россиянка Софья Сапега была осуждена к 6 годам колонии. Она признала вину, дала показания против коллег и расчитывала, что ее помилуют, но Лукашенко в помиловании отказал. После задержания Протасевич говорил, о прекращении отношений с Сапегой.

12 апреля 2023 года стало известно, что осужденная Сапега согласилась на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания. Вопрос об экстрадиции должен рассмотреть Пресненский суд Москвы 24 мая.

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Еще двое фигурантов дела Nexta Ян Рудык и Степан Путило были заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно.

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