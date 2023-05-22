Одного із засновників Nexta Протасевича помилували в Білорусі
Засудженого білоруським режимом до 8 років колонії опозиційного журналіста, одного із засновників телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича помилували.
Джерело: держінформагенство Білорусі БелТА, яке цитує самого Протасевича
Пряма мова: "Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто прекрасна новина".
Деталі: Як відомо, Протасевич після затримання почав щільно співпрацювати з владою і заявляв про своє каяття в колишній опозиційній діяльності. Він був відпущений владою під домашній арешт.
Що передувало: Режим самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка визнав Романа Протасевича винним в "організації масових заворушень, публічних закликах до актів тероризму, керівництві екстремістським формуванням, наклепі на президента і його образі", а також в інших злочинах.
Дівчину Протасевича росіянку Софію Сапегу засудили до 6 років колонії. Вона визнала провину, дала свідчення проти колег і розраховувала, що її помилують, але Лукашенко в помилуванні відмовив. Після затримання Протасевич говорив про припинення стосунків із Сапегою.
12 квітня 2023 року стало відомо, що засуджена Сапега погодилася на екстрадицію в Росію для можливого відбування подальшого покарання. Питання про екстрадицію має розглянути Пресненський суд Москви 24 травня.
Ще двох фігурантів справи Nexta Яна Рудика і Степана Путила заочно засуджено до 19 і 20 років колонії відповідно.
Передісторія:
- 23 травня 2021 року за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- Таке затримання викликало різку реакцію світу. 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
- Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почувається прекрасно". Правозахисники і рідні Протасевича зазначили, що вважають: опозиціонера піддали тортурам.