Одного із засновників Nexta Протасевича помилували в Білорусі

Засудженого білоруським режимом до 8 років колонії опозиційного журналіста, одного із засновників телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича помилували.

Джерело: держінформагенство Білорусі БелТА, яке цитує самого Протасевича

Пряма мова: "Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто прекрасна новина".

Реклама:

Деталі: Як відомо, Протасевич після затримання почав щільно співпрацювати з владою і заявляв про своє каяття в колишній опозиційній діяльності. Він був відпущений владою під домашній арешт.

Що передувало: Режим самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка визнав Романа Протасевича винним в "організації масових заворушень, публічних закликах до актів тероризму, керівництві екстремістським формуванням, наклепі на президента і його образі", а також в інших злочинах.

Дівчину Протасевича росіянку Софію Сапегу засудили до 6 років колонії. Вона визнала провину, дала свідчення проти колег і розраховувала, що її помилують, але Лукашенко в помилуванні відмовив. Після затримання Протасевич говорив про припинення стосунків із Сапегою.

ВІДЕО ДНЯ

12 квітня 2023 року стало відомо, що засуджена Сапега погодилася на екстрадицію в Росію для можливого відбування подальшого покарання. Питання про екстрадицію має розглянути Пресненський суд Москви 24 травня.

Ще двох фігурантів справи Nexta Яна Рудика і Степана Путила заочно засуджено до 19 і 20 років колонії відповідно.

Передісторія: