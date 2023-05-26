Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста
Глава Служба безопасности Украины Василий Малюк, комментируя подрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил, что СБУ осуществляла для этого "определенные меры".
Источник: Малюк в интервью Дмитрию Комарову
Прямая речь: "В соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществляли. Однако детали в целом не скажу".
Детали: По словам Малюка, в России сейчас осуществляется псевдоследствие по ситуации, которая произошла с Крымским мостом.
Глава СБУ добавил, что оккупанты посадили более 20 своих сограждан и "инкриминируют каждому из них определенное соучастие в том всем процессе".
Малюк призвал не обсуждать эту ситуацию, а "лучше за всем этим наблюдать".
Также он рассказал, что успешная атака морских дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года была спланированной спецоперацией СБУ.
По его словам, СБУ проводила эту спецоперацию вместе с ВМС Украины.
Предыстория:
- Утром 8 октября 2022 года стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Позже российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
- В октябре 2022 года ФСБ России отчиталась о расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек (но там немного другие фамилии), а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.
- В декабре 2022 года руководитель СБУ Василий Малюк намекнул, что украинские спецслужбы могли стоять за подрывом моста.