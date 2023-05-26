Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

Глава Служба безопасности Украины Василий Малюк, комментируя подрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил, что СБУ осуществляла для этого "определенные меры".

Источник: Малюк в интервью Дмитрию Комарову

Прямая речь: "В соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществляли. Однако детали в целом не скажу".

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Детали: По словам Малюка, в России сейчас осуществляется псевдоследствие по ситуации, которая произошла с Крымским мостом.

Глава СБУ добавил, что оккупанты посадили более 20 своих сограждан и "инкриминируют каждому из них определенное соучастие в том всем процессе".

Малюк призвал не обсуждать эту ситуацию, а "лучше за всем этим наблюдать".

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Также он рассказал, что успешная атака морских дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года была спланированной спецоперацией СБУ.

По его словам, СБУ проводила эту спецоперацию вместе с ВМС Украины.

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