В Україну намагалися ввезти майже цілий літак по частинах – митники

В Україну намагалися незаконно ввезти з території Румунії розібраний на частини літак "Cessna".

Джерело: пресслужба Київської митниці

Деталі: Згідно товаросупровідних документів, поданих до митного оформлення, з Румунії в Україну вантажівкою прямували частини літака "Cessna", що був у використанні. Йдеться про фюзеляж та крила, вартість яких складає 9 тисяч євро.

Під час огляду митники виявили, що товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.

Крім заявлених фюзеляжа та крил, у вантажівці знаходились інші частини, а саме: вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання (прилади), обтічники, частини вихлопні системи двигуна, тощо.

Митники повідомляють, що це модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Літак вилучено до винесення судом рішення.