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В Україну намагалися ввезти майже цілий літак по частинах – митники

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 4 травня 2023, 12:13
В Україну намагалися ввезти майже цілий літак по частинах – митники
Фото: Київська митниця

В Україну намагалися незаконно ввезти з території Румунії розібраний на частини літак "Cessna".

Джерело: пресслужба Київської митниці 

Деталі: Згідно товаросупровідних документів, поданих до митного оформлення, з Румунії в Україну вантажівкою прямували частини літака "Cessna", що був у використанні. Йдеться про фюзеляж та крила, вартість яких складає  9 тисяч євро.

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Під час огляду митники виявили, що товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.

Крім заявлених фюзеляжа та крил, у вантажівці знаходились інші частини, а саме: вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання (прилади), обтічники, частини вихлопні системи двигуна, тощо. 

 

Митники повідомляють, що це модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування.

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Складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Літак вилучено до винесення судом рішення.

 
 

Теми: авіамитницяРумуніяконтрабанда
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