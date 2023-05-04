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Правые в Европарламенте возмутились фотовыставкой с апостолами в одежде "садо-мазо"

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 19:20

Представители правых групп Европейского парламента публично возмутились фотовыставкой шведской художницы Элизабет Олсон, на которой изображены сцены из жизни Иисуса Христа и апостолов с добавлением ЛГБТ-тематики.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Выставку фотографий Олсон – открытой лесбиянки, известной провокационными фотографиями на тематику ЛГБТ – организовали левые депутаты Европарламента в коридоре здания институции в Брюсселе. Анонсируя выставку, евродепутат от Швеции Малин Бьорк отметила, что "восприятие людей изменилось настолько, что мы наконец можем представить" работы художницы.

Среди них наибольшее внимание СМИ привлекло фото Иисуса Христа в окружении "апостолов" – мужчин в кожаных костюмах.

 
ФОТО: ЭЛИЗАБЕТ ОЛСОН

Публично возмутились фотографиями, среди прочего, член Европарламента от итальянской правой партии "Лига" Мария Вероника Росси, которая решила, что апостолы на фото "представлены как садомазохистские рабы".

Польский евродепутат Йоахим Брудзинский в интервью порталу wPolityce охарактеризовал выставку как "вульгарную манифестацию левацкого безумия в борьбе против христианских ценностей".

В среду Олсон написала в Instagram, что получала жалобы из-за участия в выставке – от требования убрать ее фото до угроз вообще сорвать выставку, которая будет длиться до 5 мая. Она не уточнила, кто именно об этом говорил.

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Выставка работ Элизабет Олсон в Европарламенте не является открытой для общественности: доступ в здание имеют только сотрудники учреждения и обладатели специальной аккредитации.

Правила Европарламента предусматривают, что культурные мероприятия и выставки "никоим образом не должны унижать достоинство парламента", иметь оскорбительный или подстрекательский характер или "вызывать беспорядки в отведенных для выставок местах".

Темы: Европарламентскандалрелигия
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