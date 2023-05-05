Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стрельба в Сербии: 8 погибших и 13 раненых

Ольга ГлущенкоПятница, 5 мая 2023, 05:37
Стрельба в Сербии: 8 погибших и 13 раненых
скриншот

В Сербии молодой человек открыл огонь из автомобиля, убив, по меньшей мере, 8 человек и ранив 13 человек.

Источник: The Associated Press со ссылкой на государственные СМИ Сербии

Детали: Чрезвычайное происшествие случилось неподалеку от Белграда поздно вечером в четверг.

Реклама:

Это стало вторым массовым убийством в Сербии за последние два дня.

Нападавший беспорядочно стрелял по людям возле города Младеновац, примерно в 50 километрах к югу от столицы.

Полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, который сбежал после стрельбы.

ВИДЕО ДНЯ

Стрельба произошла на следующий день после того, как 13-летний мальчик, используя оружие своего отца, устроил стрельбу в школе в Белграде, в результате которой погибли восемь его одноклассников и школьный охранник.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в четверг "террористическим актом".

К операции по задержанию подозреваемого привлечены спецподразделения полиции и вертолеты, а также кареты скорой помощи.

Никаких других подробностей пока неизвестно, и полиция не сделала никаких заявлений.

Темы: Сербияубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Сербия
Сербия после встречи с послом РФ открестилась от декларации Крымской платформы
Возросло количество участников Крымской платформы: присоединилась Сербия
Зеленский встретился с Вучичем: говорили о будущем
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: