Стрельба в Сербии: 8 погибших и 13 раненых
В Сербии молодой человек открыл огонь из автомобиля, убив, по меньшей мере, 8 человек и ранив 13 человек.
Источник: The Associated Press со ссылкой на государственные СМИ Сербии
Детали: Чрезвычайное происшествие случилось неподалеку от Белграда поздно вечером в четверг.
Это стало вторым массовым убийством в Сербии за последние два дня.
Нападавший беспорядочно стрелял по людям возле города Младеновац, примерно в 50 километрах к югу от столицы.
Полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, который сбежал после стрельбы.
Стрельба произошла на следующий день после того, как 13-летний мальчик, используя оружие своего отца, устроил стрельбу в школе в Белграде, в результате которой погибли восемь его одноклассников и школьный охранник.
Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в четверг "террористическим актом".
К операции по задержанию подозреваемого привлечены спецподразделения полиции и вертолеты, а также кареты скорой помощи.
Никаких других подробностей пока неизвестно, и полиция не сделала никаких заявлений.