Стрельба в Сербии: 8 погибших и 13 раненых

В Сербии молодой человек открыл огонь из автомобиля, убив, по меньшей мере, 8 человек и ранив 13 человек.

Источник: The Associated Press со ссылкой на государственные СМИ Сербии

Детали: Чрезвычайное происшествие случилось неподалеку от Белграда поздно вечером в четверг.

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Это стало вторым массовым убийством в Сербии за последние два дня.

Нападавший беспорядочно стрелял по людям возле города Младеновац, примерно в 50 километрах к югу от столицы.

Полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, который сбежал после стрельбы.

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Стрельба произошла на следующий день после того, как 13-летний мальчик, используя оружие своего отца, устроил стрельбу в школе в Белграде, в результате которой погибли восемь его одноклассников и школьный охранник.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в четверг "террористическим актом".

К операции по задержанию подозреваемого привлечены спецподразделения полиции и вертолеты, а также кареты скорой помощи.

Никаких других подробностей пока неизвестно, и полиция не сделала никаких заявлений.