Над Днепропетровщиной воздушники сбили два вражеских БпЛА
Пятница, 5 мая 2023, 07:54
Ночью россияне направили на Днепропетровщину два дрона, которые сбили военные воздушного командования "Восток". А также враг ударил по Никополю из вражеской артиллерии.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак
Прямая речь: "Этой ночью агрессор направил на Днепропетровщину 2 беспилотника. Военные из воздушного командования "Восток" их сбили".
Детали: Кроме того, под огнем вражеской артиллерии снова был Никополь.
Из-за обстрела в городе повреждены 10 частных домов, заборы и хозяйственная постройка. Побиты линия электропередач и 2 газопровода.
Прошло без погибших и пострадавших, - отметил Лысак.
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