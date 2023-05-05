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Над Днепропетровщиной воздушники сбили два вражеских БпЛА

Ольга ГлущенкоПятница, 5 мая 2023, 07:54
Над Днепропетровщиной воздушники сбили два вражеских БпЛА
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Ночью россияне направили на Днепропетровщину два дрона, которые сбили военные воздушного командования "Восток". А также враг ударил по Никополю из вражеской артиллерии.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Этой ночью агрессор направил на Днепропетровщину 2 беспилотника. Военные из воздушного командования "Восток" их сбили".

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Детали: Кроме того, под огнем вражеской артиллерии снова был Никополь.

Из-за обстрела в городе повреждены 10 частных домов, заборы и хозяйственная постройка. Побиты линия электропередач и 2 газопровода.

Прошло без погибших и пострадавших, - отметил Лысак.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелбеспилотникиНикополь
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