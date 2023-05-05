Над Дніпропетровщиною повітряники збили два ворожих БпЛА

Вночі росіяни скерували на Дніпропетровщину два дрони, які збили військові повітряного командування "Схід". А також ворог ударив по Нікополю з ворожої артилерії.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Цієї ночі агресор спрямував на Дніпропетровщину 2 безпілотники. Військові з повітряного командування "Схід" їх збили".

Деталі: Крім того, під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь.

Через обстріл в місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Побиті лінія електропередач та 2 газопроводи.

Минулося без загиблих та постраждалих, – зазначив Лисак.