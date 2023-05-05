Над Дніпропетровщиною повітряники збили два ворожих БпЛА
П'ятниця, 5 травня 2023, 07:54
Вночі росіяни скерували на Дніпропетровщину два дрони, які збили військові повітряного командування "Схід". А також ворог ударив по Нікополю з ворожої артилерії.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "Цієї ночі агресор спрямував на Дніпропетровщину 2 безпілотники. Військові з повітряного командування "Схід" їх збили".
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Деталі: Крім того, під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь.
Через обстріл в місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Побиті лінія електропередач та 2 газопроводи.
Минулося без загиблих та постраждалих, – зазначив Лисак.
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