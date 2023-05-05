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В Кремле снова отменили "традиционный прием" Путина на 9 мая

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 мая 2023, 16:35
В Кремле снова отменили традиционный прием Путина на 9 мая
Владимир Путин, иллюстративное фото с shutterstock

В Кремле снова отменили "традиционный прием" на 9 мая, на котором обычно Владимир Путин говорил речь перед ветеранами Второй мировой войны.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Детали: Песков не уточнил причину отмены. 

Российские СМИ сообщают, что ранее в этот день Путин встречался в Кремле с ветеранами, произносил речь и вручал награды.

Последняя такая встреча состоялась в 2019 году. В 2020 и 2021 годах прием отменили в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году он также не состоялся.

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Темы: Росcияветераны9 маяПутин
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