Специалисты ЕС призвали привлечь Россию к ответственности за экоцид

Европейский социально-экономический комитет (СЭК) призвал ЕС ввести уголовную ответственность за преступление экоцида, подчеркивая, что Россия совершила его во время полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении СЭК, которое цитирует "Европейская правда".

Социально-экономический комитет на апрельском пленарном заседании принял заключение о праве на здоровую окружающую среду в Европейском Союзе, в частности в контексте войны в Украине, призвав к криминализации действий России в соответствии с европейским законодательством.

"Социально-экономический комитет вместе с Европейским парламентом призывает признать экоцид уголовным преступлением по законодательству ЕС. СЭК считает, что это поможет привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине и предотвратить подобные экологические катастрофы в будущем", – говорится в заявлении.

Также комитет призывает ЕС задокументировать и оценить последствия вторжения России в Украину на окружающую среду для юридической защиты окружающей среды и создания основы для "экологически и социально справедливого послевоенного восстановления, соответствующего международным стандартам".

По данным, которые приводит Социально-экономический комитет ЕС, военные действия привели к уничтожению больших площадей лесов, загрязнению воздуха и воды – при том, что на Украину приходится 35% биоразнообразия Европы.

СЭК – это один из четырех консультативных органов Европейского Союза, созданный в 1957 году. В его состав входят 329 представителей работодателей, профсоюзных деятелей, представителей социальных, профессиональных, экономических и культурных организаций.

ВИДЕО ДНЯ

Как и другие консультативные органы ЕС, Социально-экономический комитет консультирует Еврокомиссию, Совет Евросоюза и Европарламент, но не имеет законодательных или иных полномочий по принятию решений.

Читайте также: Экоцид во время войны: еще одно преступление РФ, которое не должно остаться безнаказанным.