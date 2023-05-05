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Базовая станция мобильного оператора "перехватила" ракету, которая летела на Запорожье

Алена МазуренкоПятница, 5 мая 2023, 22:22
Базовая станция мобильного оператора перехватила ракету, которая летела на Запорожье
фото: ТГ Федорова

Базовая станция оператора мобильной связи Vodafone остановила российскую ракету, летевшую на Запорожье.

Источник: вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "Базовая станция Vodafone остановила российскую ракету, летевшую на Запорожье.

Это произошло в поселке Камышеваха Запорожской области".

Детали: Министр добавил, что несмотря на повреждения, уже на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря Старлинку, который передала команда Минцифры.

Федоров не сообщает, когда именно это произошло, в то же время ночью 4 мая в Запорожье прогремели взрывы.

 
 

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Темы: Запорожьеракетный ударвойнаРосcия
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