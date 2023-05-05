Базовая станция мобильного оператора "перехватила" ракету, которая летела на Запорожье
Пятница, 5 мая 2023, 22:22
Базовая станция оператора мобильной связи Vodafone остановила российскую ракету, летевшую на Запорожье.
Источник: вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Дословно: "Базовая станция Vodafone остановила российскую ракету, летевшую на Запорожье.
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Это произошло в поселке Камышеваха Запорожской области".
Детали: Министр добавил, что несмотря на повреждения, уже на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря Старлинку, который передала команда Минцифры.
Федоров не сообщает, когда именно это произошло, в то же время ночью 4 мая в Запорожье прогремели взрывы.
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