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Базова станція мобільного оператора "перехопила" ракету, яка летіла на Запоріжжя

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 травня 2023, 22:22
Базова станція мобільного оператора перехопила ракету, яка летіла на Запоріжжя
фото: ТГ Федорова

Базова станція оператора мобільного зв'язку Vodafone зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя.

Джерело: віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Дослівно: "Базова станція Vodafone зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя.

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Це сталося в селищі Комишуваха Запорізької області".

Деталі: Міністр додав, що попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки Старлінку, який передала команда Мінцифри.

Федоров не повідомляє, коли саме це сталося, водночас вночі 4 травня у Запоріжжі пролунали вибухи.

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Теми: Запоріжжяракетний ударвійнаРосія
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