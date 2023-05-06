Россияне ударили по Никопольскому району осветительными боеприпасами – ОВА
Суббота, 6 мая 2023, 01:48
Ночью 6 мая россияне ударили по Никопольскому району Днепропетровской области осветительными боеприпасами.
Источник: глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко
Прямая речь: "Враг освещает наш берег водохранилища осветительными боеприпасами. Находитесь в безопасных местах. Возможен повторный обстрел!"
Реклама:
Детали: Евтушенко предупредил жителей района об активности вражеской артиллерии и призвал находиться в безопасных местах.