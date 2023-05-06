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Россияне ударили по Никопольскому району осветительными боеприпасами – ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 мая 2023, 01:48
Россияне ударили по Никопольскому району осветительными боеприпасами – ОВА
скриншот карты

Ночью 6 мая россияне ударили по Никопольскому району Днепропетровской области осветительными боеприпасами.

Источник: глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко

Прямая речь: "Враг освещает наш берег водохранилища осветительными боеприпасами. Находитесь в безопасных местах. Возможен повторный обстрел!"

Детали: Евтушенко предупредил жителей района об активности вражеской артиллерии и призвал находиться в безопасных местах.

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Темы: НикопольобстрелДнепропетровская область
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