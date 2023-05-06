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СБУ сообщила о подозрении 170 российским сенаторам

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 14:19
СБУ сообщила о подозрении 170 российским сенаторам
фото совета федерации

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали масштабную доказательную базу на 170 сенаторов Совета Федерации Федерального собрания РФ, которые способствовали временной оккупации части восточных и южных регионов Украины.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что в феврале 2022 года все они поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛДНР".

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Также чиновники единодушно поддержали обращение президента России об использовании ВС РФ за пределами страны.

Кроме этого, в октябре того же года они ратифицировали "договоры о вхождении" в состав РФ оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

СБУ обвиняет российских политиков в двух статьях - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".

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Темы: СБУРосcияоккупация
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