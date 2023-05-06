Залужный проинформировал Милли о будущих шагах ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Во время телефонного разговора проинформировал об обстановке на фронте и подготовке к будущим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории".

Детали: Залужный поблагодарил американцев за еще один пакет военной помощи, о котором объявили накануне.