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Россияне ударили по Никополю: 5 пострадавших, повреждено предприятие

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 16:13
Россияне ударили по Никополю: 5 пострадавших, повреждено предприятие
последствия обстрела Никополя 6 мая, фото прокуратуры

В результате обстрела россиянами Никополя в субботу пострадали 5 человек.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, городской голова Никополя Александр Саюк

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 6 мая 2023 года оккупанты совершили артиллерийский обстрел г. Никополь. В результате обстрела пострадали четыре человека.

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Повреждено промышленное предприятие, частные дома, газопровод".

Детали: Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сергей Лысак сообщил, что россияне нанесли удар по Никополю из "Града" и тяжелой артиллерии, выпустили более четырех десятков снарядов.

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Трое из раненых – работники обстрелянного промышленного предприятия, мужчины 48, 50 и 58 лет.

Обновлено: Позже городской голова Никополя Александр Саюк сообщил о 5 раненых в городе в результате обстрелов в субботу.

По его словам, известно о повреждении 14 частных жилых домов, 13 хозяйственных построек, 1 нежилого здания, промышленного предприятия.

Темы: Никопольвойна
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