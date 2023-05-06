Россияне ударили по Никополю: 5 пострадавших, повреждено предприятие
В результате обстрела россиянами Никополя в субботу пострадали 5 человек.
Источник: Днепропетровская областная прокуратура, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, городской голова Никополя Александр Саюк
Дословно прокуратура: "По данным следствия, 6 мая 2023 года оккупанты совершили артиллерийский обстрел г. Никополь. В результате обстрела пострадали четыре человека.
Повреждено промышленное предприятие, частные дома, газопровод".
Детали: Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сергей Лысак сообщил, что россияне нанесли удар по Никополю из "Града" и тяжелой артиллерии, выпустили более четырех десятков снарядов.
Трое из раненых – работники обстрелянного промышленного предприятия, мужчины 48, 50 и 58 лет.
Обновлено: Позже городской голова Никополя Александр Саюк сообщил о 5 раненых в городе в результате обстрелов в субботу.
По его словам, известно о повреждении 14 частных жилых домов, 13 хозяйственных построек, 1 нежилого здания, промышленного предприятия.