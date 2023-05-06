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Под Екатеринбургом горят склады с порохом

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 21:29
Под Екатеринбургом горят склады с порохом
поселок Первомайское Свердловской области, Google maps

В поселке Первомайское Свердловской области загорелись склады с порохом.

Источник: ТАСС со ссылкой на экстренные службы

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Детали: По словам собеседника, склады загорелись в результате лесного пожара.

"Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох", — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации.

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Позже в ГУ МЧС подтвердили пожар на складах в уральском поселке Первомайское. Предварительно, пострадавших нет.

Власти начали эвакуацию жителей поселка Первомайское. Люди выезжают на автобусах и личном транспорте, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Режевского городского округа Иван Карташов.

Как передает ТАСС, жители Екатеринбурга жалуются на установившийся в воздухе сильный смог, ощущается запах гари.

На расстоянии около 30 км от Екатеринбурга находится поселок Первомайское, где, согласно данным ГУ МЧС по Свердловской области, в 20:27 возник пожар.

Власти ввели режим ЧС в Режевском округе под Екатеринбургом.

Ситуация с пожарами в Свердловской области оценивается как критическая. Регион запросил федеральную помощь для борьбы с ними, сообщил глава области Евгений Куйвашев в официальном Telegram-канале региона.

Темы: Росcияпожар
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