Под Екатеринбургом горят склады с порохом
В поселке Первомайское Свердловской области загорелись склады с порохом.
Источник: ТАСС со ссылкой на экстренные службы
Детали: По словам собеседника, склады загорелись в результате лесного пожара.
"Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох", — сказал собеседник агентства.
Сообщается, что поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации.
Позже в ГУ МЧС подтвердили пожар на складах в уральском поселке Первомайское. Предварительно, пострадавших нет.
Власти начали эвакуацию жителей поселка Первомайское. Люди выезжают на автобусах и личном транспорте, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Режевского городского округа Иван Карташов.
Как передает ТАСС, жители Екатеринбурга жалуются на установившийся в воздухе сильный смог, ощущается запах гари.
На расстоянии около 30 км от Екатеринбурга находится поселок Первомайское, где, согласно данным ГУ МЧС по Свердловской области, в 20:27 возник пожар.
Власти ввели режим ЧС в Режевском округе под Екатеринбургом.
Ситуация с пожарами в Свердловской области оценивается как критическая. Регион запросил федеральную помощь для борьбы с ними, сообщил глава области Евгений Куйвашев в официальном Telegram-канале региона.