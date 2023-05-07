Оккупанты ночью дважды били по Никопольщине: погибла женщина

Разрушения в Никопольском районе. Фото из Telegram ОВА

Ночью 7 мая российские оккупанты выпустили более 30 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области, в результате обстрелов погибла пожилая женщина, еще три человека пострадали.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Ночью оккупанты дважды били по Никопольскому району. Применили "Град" и тяжелую артиллерию. Выпустили более 30 снарядов. Погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали. У одного травма головы. Двое в состоянии стресса и с контузией".

Детали: По информации председателя ОВА, в Никополе вражеские снаряды повредили 7 частных домов и многоэтажку, разбили окна в общежитии колледжа, задели 3 газопровода, линию электропередач, 14 солнечных панелей, хозяйственные постройки и 5 автомобилей.

По Мировской громаде враг выпустил 20 снарядов, повредив 2 жилых дома, хозяйственную постройку и машину.

В Синельниковском районе Днепропетровщины силы ПВО этой ночью сбили "Шахед", сообщил Лысак.