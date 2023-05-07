Польша о перехвате своего самолета российским Су-35: Спланированная провокация

Представитель польского правительства Петр Мюллер прокомментировал перехват самолета польских пограничников российским истребителем, заявив, что это была спланированная провокация.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в эфире Polsat News.

Представитель правительства заверил, что "экипаж польского самолета не пострадал".

"В рамках FRONTEX, института ЕС, который занимается защитой границ Евросоюза, на внешних границах ЕС проводятся различные виды миссий. Представители польской Пограничной службы участвовали именно в такой миссии, которая была направлена на мониторинг воздушного пространства в пределах Румынии", – пояснил Петр Мюллер.

Он добавил, что в рамках этой миссии возникла ситуация, когда один из российских истребителей приблизился к польскому самолету, добавил он.

"Это была больше спланированная провокация со стороны России. Мы видим, что Россия стремится привлечь внимание международного сообщества к такому типу провокаций", – сказал он.

Паулина Хеннинг-Клоска из партии "Польша 2050" тем временем оценила, что "провокации со стороны России становятся все более наглыми и все более смелыми".

ВИДЕО ДНЯ

"По моему мнению, это также свидетельствует о бессилии России. Они не могут привлечь внимание общественности своими успехами на фронте, тогда они пытаются сделать это другим способом, а именно такими провокациями, которые, очевидно, также направлены на членов НАТО", – сказала она.

Как сообщалось, в пятницу российский самолет Су-35 опасно перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской Пограничной службе, который выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.