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Польша о перехвате своего самолета российским Су-35: Спланированная провокация

"Европейская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 14:50

Представитель польского правительства Петр Мюллер прокомментировал перехват самолета польских пограничников российским истребителем, заявив, что это была спланированная провокация.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в эфире Polsat News.

Представитель правительства заверил, что "экипаж польского самолета не пострадал".

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"В рамках FRONTEX, института ЕС, который занимается защитой границ Евросоюза, на внешних границах ЕС проводятся различные виды миссий. Представители польской Пограничной службы участвовали именно в такой миссии, которая была направлена на мониторинг воздушного пространства в пределах Румынии", – пояснил Петр Мюллер.

Он добавил, что в рамках этой миссии возникла ситуация, когда один из российских истребителей приблизился к польскому самолету, добавил он.

"Это была больше спланированная провокация со стороны России. Мы видим, что Россия стремится привлечь внимание международного сообщества к такому типу провокаций", – сказал он.

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Паулина Хеннинг-Клоска из партии "Польша 2050" тем временем оценила, что "провокации со стороны России становятся все более наглыми и все более смелыми".

"По моему мнению, это также свидетельствует о бессилии России. Они не могут привлечь внимание общественности своими успехами на фронте, тогда они пытаются сделать это другим способом, а именно такими провокациями, которые, очевидно, также направлены на членов НАТО", – сказала она.

Как сообщалось, в пятницу российский самолет Су-35 опасно перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской Пограничной службе, который выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

Темы: ПольшаРосcия
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