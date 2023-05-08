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В ГУР объяснили, для чего Пригожин так активно комментирует наступление ВСУ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 мая 2023, 11:04
В ГУР объяснили, для чего Пригожин так активно комментирует наступление ВСУ
ГЛАВА ПВК ВАГНЕР ЕВГЕН ПРИГОЖИН ЖАЛУЕТСЯ НА НЕДОСТАТОК БОЕПРИПАСОВ, СКРИН ИЗ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ К ГЕНШТАБУ И МИНОБОРОНЫ РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает, что заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относительно наступления ВСУ являются частью подготовки российских элит к жизни после поражения в войне с Украиной.

Источник: Юсов в интервью РБК-Украина

Юсова спросили, почему, по его мнению, Пригожин так активно комментирует предстоящее наступление Украины

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Прямая речь: "Такие люди, как Пригожин, когда мы говорим о российском так называемом обществе, если что-то говорит – то говорит не только от своего имени, а от имени своих партнеров, покровителей, которые позволяют подобные заявления и подобные речи. 

Часть российской так называемой политической, властной элиты рассматривают различные сценарии, в том числе планируют какую-то жизнь после Путина, после поражения в войне с Украиной. Поэтому готовят к различным апокалиптическим (а на самом деле - реалистичным) для России сценариям". 

Я думаю, что это даже не одно крыло – это разные среды, которые могут конкурировать между собой. Скажем, Пригожин и Гиркин друг друга, мягко говоря, не любят в публичной плоскости. Но их нарративы часто свидетельствуют об одних и тех же проблемах в армии оккупантов. Поэтому это разные среды". 

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Детали: По его мнению, количество "сред" будет только расти. 

Заявление Пригожина о выводе вагнеровцев из Бахмута Юсов назвал подготовкой к "поискам крайнего" в будущем:

Прямая речь: "Если через несколько месяцев ситуация для российской армии будет плачевная на нескольких направлениях, в том числе и на Востоке, то будут искать крайних. Конечно, Пригожин в этой ситуации покажет свои заявления многомесячной давности и скажет: "Крайний точно не я".

Предыстория:

  • 5 мая главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая. Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
  • В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.
  • Позже Кадыров предложил свою помощь в оккупации Бахмута.
  • 6 мая Пригожин сообщил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам Кадырова.
  • 7 мая Пригожин заявил, что получил, вероятно, от российского Минобороны боевое распоряжение, что воины получат боеприпасы и вооружение.

Темы: разведкаПригожинВагнерконтрнаступление
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