В ГУР объяснили, для чего Пригожин так активно комментирует наступление ВСУ

ГЛАВА ПВК ВАГНЕР ЕВГЕН ПРИГОЖИН ЖАЛУЕТСЯ НА НЕДОСТАТОК БОЕПРИПАСОВ, СКРИН ИЗ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ К ГЕНШТАБУ И МИНОБОРОНЫ РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает, что заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относительно наступления ВСУ являются частью подготовки российских элит к жизни после поражения в войне с Украиной.

Источник: Юсов в интервью РБК-Украина

Юсова спросили, почему, по его мнению, Пригожин так активно комментирует предстоящее наступление Украины

Прямая речь: "Такие люди, как Пригожин, когда мы говорим о российском так называемом обществе, если что-то говорит – то говорит не только от своего имени, а от имени своих партнеров, покровителей, которые позволяют подобные заявления и подобные речи.

Часть российской так называемой политической, властной элиты рассматривают различные сценарии, в том числе планируют какую-то жизнь после Путина, после поражения в войне с Украиной. Поэтому готовят к различным апокалиптическим (а на самом деле - реалистичным) для России сценариям".

Я думаю, что это даже не одно крыло – это разные среды, которые могут конкурировать между собой. Скажем, Пригожин и Гиркин друг друга, мягко говоря, не любят в публичной плоскости. Но их нарративы часто свидетельствуют об одних и тех же проблемах в армии оккупантов. Поэтому это разные среды".

Детали: По его мнению, количество "сред" будет только расти.

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Заявление Пригожина о выводе вагнеровцев из Бахмута Юсов назвал подготовкой к "поискам крайнего" в будущем:

Прямая речь: "Если через несколько месяцев ситуация для российской армии будет плачевная на нескольких направлениях, в том числе и на Востоке, то будут искать крайних. Конечно, Пригожин в этой ситуации покажет свои заявления многомесячной давности и скажет: "Крайний точно не я".

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