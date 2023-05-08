В ГУР объяснили, для чего Пригожин так активно комментирует наступление ВСУ
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает, что заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относительно наступления ВСУ являются частью подготовки российских элит к жизни после поражения в войне с Украиной.
Источник: Юсов в интервью РБК-Украина
Юсова спросили, почему, по его мнению, Пригожин так активно комментирует предстоящее наступление Украины
Прямая речь: "Такие люди, как Пригожин, когда мы говорим о российском так называемом обществе, если что-то говорит – то говорит не только от своего имени, а от имени своих партнеров, покровителей, которые позволяют подобные заявления и подобные речи.
Часть российской так называемой политической, властной элиты рассматривают различные сценарии, в том числе планируют какую-то жизнь после Путина, после поражения в войне с Украиной. Поэтому готовят к различным апокалиптическим (а на самом деле - реалистичным) для России сценариям".
Я думаю, что это даже не одно крыло – это разные среды, которые могут конкурировать между собой. Скажем, Пригожин и Гиркин друг друга, мягко говоря, не любят в публичной плоскости. Но их нарративы часто свидетельствуют об одних и тех же проблемах в армии оккупантов. Поэтому это разные среды".
Детали: По его мнению, количество "сред" будет только расти.
Заявление Пригожина о выводе вагнеровцев из Бахмута Юсов назвал подготовкой к "поискам крайнего" в будущем:
Прямая речь: "Если через несколько месяцев ситуация для российской армии будет плачевная на нескольких направлениях, в том числе и на Востоке, то будут искать крайних. Конечно, Пригожин в этой ситуации покажет свои заявления многомесячной давности и скажет: "Крайний точно не я".
Предыстория:
- 5 мая главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая. Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
- В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.
- Позже Кадыров предложил свою помощь в оккупации Бахмута.
- 6 мая Пригожин сообщил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам Кадырова.
- 7 мая Пригожин заявил, что получил, вероятно, от российского Минобороны боевое распоряжение, что воины получат боеприпасы и вооружение.