В Одесской области 8 и 9 мая усилят меры безопасности

Нацполиция в Одесской области 8 и 9 мая усилит меры безопасности, там напомнили, что в условиях войны запрещены митинги и марши.

Источник: пресс-служба Нацполиции Одесской области

Детали: Временно исполняющий обязанности начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Иван Жук сообщил, что 8 и 9 мая порядок в регионе будут обеспечивать работники Нацполиции, Нацгвардии и другие представители сил обороны.

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Митинги, марши, акции и любые другие массовые мероприятия в условиях войны проводиться не будут.

Полковник полиции отметил, что наряды правоохранителей приблизят к памятникам и мемориальным комплексам.

Взрывотехники и кинологи обследуют территорию на наличие опасных предметов.

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На местах у граждан будут проверять документы, удостоверяющие личность, и наличие запрещенных предметов.

Группы превентивной коммуникации будут направлены на недопущение инцидентов, которые могут создаваться искусственно, разъяснение требований военного положения и нормах действующего законодательства.

Ситуационный центр будет осуществлять мониторинг обстановки в регионе и руководить подразделениями, которые будут охранять общественный порядок.

В полиции также напомнили требования военного положения и норм действующего законодательства: