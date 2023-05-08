В Одесской области 8 и 9 мая усилят меры безопасности
Нацполиция в Одесской области 8 и 9 мая усилит меры безопасности, там напомнили, что в условиях войны запрещены митинги и марши.
Источник: пресс-служба Нацполиции Одесской области
Детали: Временно исполняющий обязанности начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Иван Жук сообщил, что 8 и 9 мая порядок в регионе будут обеспечивать работники Нацполиции, Нацгвардии и другие представители сил обороны.
Митинги, марши, акции и любые другие массовые мероприятия в условиях войны проводиться не будут.
Полковник полиции отметил, что наряды правоохранителей приблизят к памятникам и мемориальным комплексам.
Взрывотехники и кинологи обследуют территорию на наличие опасных предметов.
На местах у граждан будут проверять документы, удостоверяющие личность, и наличие запрещенных предметов.
Группы превентивной коммуникации будут направлены на недопущение инцидентов, которые могут создаваться искусственно, разъяснение требований военного положения и нормах действующего законодательства.
Ситуационный центр будет осуществлять мониторинг обстановки в регионе и руководить подразделениями, которые будут охранять общественный порядок.
В полиции также напомнили требования военного положения и норм действующего законодательства:
- запрещено использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов, а также носить при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения;
- запрещено продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера, продавать и использовать пиротехнические средства, в частности фейерверки, хлопушки и петарды;
- с 12 часов ночи до 5 часов утра в Одесской области действует комендантский час, в этот период времени передвигаться по улицам запрещено, исключение - необходимость пройти в укрытие во время воздушной тревоги.