На Одещині 8 і 9 травня посилять заходи безпеки

Нацполіція в Одеській області 8 і 9 травня посилить заходи безпеки, там нагадали, що в умовах війни заборонені мітинги і марші.

Джерело: пресслужба Нацполіції Одеської області

Деталі: Тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Іван Жук повідомив, що 8 і 9 травня порядок у регіоні забезпечуватимуть працівники Нацполіції, Нацгвардії та інші представники сил оборони.

Мітинги, марші, акції та будь-які інші масові заходи в умовах війни проводитися не будуть.

Полковник поліції зазначив, що наряди правоохоронців наблизять до пам’ятників та меморіальних комплексів.

Вибухотехніки та кінологи обстежать територію на наявність небезпечних предметів.

На місцях у громадян перевірятимуть документи, що засвідчують особу, та наявність заборонених предметів.

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Групи превентивної комунікації будуть спрямовані на недопущення інцидентів, які можуть створюватися штучно, роз’яснення вимог воєнного стану та нормах чинного законодавства.

Ситуаційний центр здійснюватиме моніторинг обстановки в регіоні та керуватиме підрозділами, що охоронятимуть громадський порядок.

В поліції також нагадали вимоги воєнного стану і норм чинного законодавства: