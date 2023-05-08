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На Одещині 8 і 9 травня посилять заходи безпеки

Альона Мазуренко Понеділок, 8 травня 2023, 11:20
На Одещині 8 і 9 травня посилять заходи безпеки

Нацполіція в Одеській області 8 і 9 травня посилить заходи безпеки, там нагадали, що в умовах війни заборонені мітинги і марші.

Джерело: пресслужба Нацполіції Одеської області

Деталі: Тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Іван Жук повідомив, що 8 і 9 травня порядок у регіоні забезпечуватимуть працівники Нацполіції, Нацгвардії та інші представники сил оборони.

Мітинги, марші, акції та будь-які інші масові заходи в умовах війни проводитися не будуть.

Полковник поліції зазначив, що наряди правоохоронців наблизять до пам’ятників та меморіальних комплексів.

Вибухотехніки та кінологи обстежать територію на наявність небезпечних предметів.

На місцях у громадян перевірятимуть документи, що засвідчують особу, та наявність заборонених предметів.

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Групи превентивної комунікації будуть спрямовані на недопущення інцидентів, які можуть створюватися штучно, роз’яснення вимог воєнного стану та нормах чинного законодавства.

Ситуаційний центр здійснюватиме моніторинг обстановки в регіоні та керуватиме підрозділами, що охоронятимуть громадський порядок.

В поліції також нагадали вимоги воєнного стану і норм чинного законодавства:

  • заборонено використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів, а також носити при собі вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, кинджали, фінські ножі, кастети чи іншу холодну зброю без передбаченого законом дозволу;
  • заборонено продавати алкогольні напої після 22 години вечора, продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема феєрверки, хлопавки та петарди;
  • з 12 години ночі до 5 години ранку на Одещині діє комендантська година, у цей період часу пересуватися вулицями заборонено, виключення – необхідність пройти до укриття під час повітряної тривоги.

Теми: Одеська областьполіція9 травня
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