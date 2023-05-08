На Одещині 8 і 9 травня посилять заходи безпеки
Нацполіція в Одеській області 8 і 9 травня посилить заходи безпеки, там нагадали, що в умовах війни заборонені мітинги і марші.
Джерело: пресслужба Нацполіції Одеської області
Деталі: Тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Іван Жук повідомив, що 8 і 9 травня порядок у регіоні забезпечуватимуть працівники Нацполіції, Нацгвардії та інші представники сил оборони.
Мітинги, марші, акції та будь-які інші масові заходи в умовах війни проводитися не будуть.
Полковник поліції зазначив, що наряди правоохоронців наблизять до пам’ятників та меморіальних комплексів.
Вибухотехніки та кінологи обстежать територію на наявність небезпечних предметів.
На місцях у громадян перевірятимуть документи, що засвідчують особу, та наявність заборонених предметів.
Групи превентивної комунікації будуть спрямовані на недопущення інцидентів, які можуть створюватися штучно, роз’яснення вимог воєнного стану та нормах чинного законодавства.
Ситуаційний центр здійснюватиме моніторинг обстановки в регіоні та керуватиме підрозділами, що охоронятимуть громадський порядок.
В поліції також нагадали вимоги воєнного стану і норм чинного законодавства:
- заборонено використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів, а також носити при собі вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, кинджали, фінські ножі, кастети чи іншу холодну зброю без передбаченого законом дозволу;
- заборонено продавати алкогольні напої після 22 години вечора, продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема феєрверки, хлопавки та петарди;
- з 12 години ночі до 5 години ранку на Одещині діє комендантська година, у цей період часу пересуватися вулицями заборонено, виключення – необхідність пройти до укриття під час повітряної тривоги.