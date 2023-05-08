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Две жительницы Донетчины сливали россиянам данные о позициях в Бахмуте и Славянске

Елена РощинаПонедельник, 8 мая 2023, 11:53
Две жительницы Донетчины сливали россиянам данные о позициях в Бахмуте и Славянске
Информаторки оккупантов из Донецкой области, коллаж Офиса генерального прокурора

Служба безопасности Украины разоблачила еще двух украинок, которые "сливали" российским оккупантам локации Сил обороны во фронтовых и прифронтовых районах Донецкой области: одна – из пгт Нью-Йорк, другая – из города Славянск.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, в марте и апреле 2023 года жительница поселка городского типа Нью-Йорк (Торецкой городской территориальной общины Бахмутского района Донецкой области) и жительница города Славянск размещали на Интернет-ресурсах данные о пребывании военных подразделений ВСУ на определенных участках Донецкой области. 

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По данным СБУ, жительница Бахмутского района собирала для врага информацию о местах расположения огневых позиций и маршрутах перемещения украинских войск вблизи Бахмута. Полученные сведения она отправляла боевикам ЧВК "Вагнер" через своих знакомых, проживающих в России. Для коммуникации использовала Telegram, а разведданные переправляла в виде аудиосообщений и меток на электронных картах.

По данным ОГП, эта женщина посылала жителю РФ и жителю так называемой "ДНР" голосовые сообщения в Telegram, рассказывала им о расположении сил теробороны Украины и перемещении техники, в частности реактивных систем залпового огня на территории одной из общин Бахмутского района. 

А жительница Славянска находилась на прямой связи с пулеметчиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте. С жителем Рязани, который воюет против Украины как стрелок пулеметного взвода армии РФ, она переписывалась в запрещенной соцсети "Одноклассники", предоставляла ему данные о местах дислокации подразделений ВСУ в Славянске. 

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Эта женщина познакомилась с россиянином через "Одноклассники". По его указанию она передавала захватчикам данные о передвижении подразделений Сил обороны Украины вблизи города. Также она предоставила агрессору координаты местной поликлиники и одной из школ.

Жительница Славянска за "работу" на оккупантов получила на банковскую карточку 2 000 грн.

Сотрудники СБУ задержали обеих фигуранток во время выполнения ими вражеских задач.

 

Следователи СБУ сообщили им о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 2, 3 ст. 114-2 УК Украины). 

 

 

Двое задержанных находятся под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях совместно со 109-й бригадой Теробороны ВСУ под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры. Досудебное расследование – ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Темы: БахмутСлавянскДонецкая областьгосизмена
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