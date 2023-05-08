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Евростат насчитал почти 4 миллиона украинцев, которым предоставляют временную защиту в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 15:06

По состоянию на конец марта 2023 года статусом временной защиты в странах ЕС воспользовались 3,9 миллиона беженцев из Украины.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что больше всего статусов временной защиты предоставляют Германия (1 067 755 человек; 27% от общего количества), Польша (976 575; 25%) и Чехия (325 245; 8%).

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По сравнению с концом февраля 2023 года количество беженцев из Украины, которые получили временную защиту в странах ЕС уменьшилось на 3%. Наибольшее сокращение зафиксировали в Чехии (-122 585; -27%), Швеции (-23 635; -49%) и Польше (-17 180; -2%).

В то же время, рост количества статусов временной защиты зарегистрировали в Германии (+33 125; +3%), Италии (+7 430; +5%) и Румынии (+6 640; +6%).

Наибольшее количество получателей временной защиты на тысячу человек местного населения в марте 2023 года зафиксировали в Чехии (30,9), Эстонии (27,8), Польше (25,9), Литве (24,2) и Болгарии (22,5). На уровне ЕС это показатель составил 8,7.

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Европейская комиссия ранее сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.

Темы: УкраинаЕСбеженцы
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