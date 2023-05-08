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Двое правоохранителей подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Черкассах

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 мая 2023, 16:44
Двое правоохранителей подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Черкассах
Фото: гбр

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в групповом изнасиловании 17-летней девушки двум правоохранителям и их соучастнику.

Источник:  пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: По предварительной информации, трое мужчин распивали алкогольные напитки на квартире одного из них в Черкассах. В процессе "отдыха" к ним присоединилась знакомая девушка. Они употребляли алкоголь, затем изнасиловали девушку.

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Сейчас они задержаны, свою вину они категорически отрицают.

Правоохранителей и их сообщника подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего лица, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас избирается мера пресечения.

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Темы: ЧеркассыполицияГБР
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