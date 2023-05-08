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В Швейцарии выявили около 130 случаев вероятного обхода санкций против РФ

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 17:56

Глава Государственного секретариата по экономике Швейцарии Элен Будлигер-Артиеда рассказала, что в стране обнаружили около 130 случаев вероятного обхода санкций против РФ.

Об этом она сказала в интервью Tages-Anzeiger, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас есть 130 подозрительных случаев. В 29 случаях они приведут к возбуждению административных и уголовных производств, 14 из которых – с юридическими последствиями", – сказала Будлигер-Артиеда.

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По ее словам, в 36 случаях не было оснований для открытия производств. В остальных случаях расследование еще продолжается.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ.

По данным СМИ, ЕС намерен предложить запрет на транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций. По информации МИД Польши, этот санкционный пакет планируют утвердить до конца мая.

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Напомним, Верховная рада обратилась к Еврокомиссии, Европарламенту, Совету ЕС, Всемирной торговой организации, правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой о введении санкций против российской и белорусской древесины, рыбы и морепродуктов.

Темы: ШвейцарияРосcиясанкции
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